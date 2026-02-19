Shivaji Maharaj Jayanti 2026 Wishes Images, Inspirational Quotes, Messages, Hindi Status: मराठा सम्राट और महान योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती हर साल 19 फरवरी को पूरे देश में श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई जाती है। शिवाजी महाराज भारतीय इतिहास के सबसे वीर और कुशल योद्धाओं में से एक हैं, जिनकी शौर्यगाथा इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है। इस दिन खास तौर से उनके शौर्य, नेतृत्व और प्रेरणादायक जीवन को याद किया जाता है। यह दिन उनके साहस, नेतृत्व, न्यायप्रियता और राष्ट्रभक्ति को याद करने का अवसर होता है। इस अवसर पर सोशल मीडिया, व्हाट्सऐप और अन्य प्लेटफॉर्म पर शुभकामना संदेश साझा कर सकते हैं।

भारत भूमि के वीर राजा छत्रपति शिवाजी महाराज को सम्मानपूर्वक नमन। शिवाजी महाराज को शत-शत नमन!

आंधियों को सांसों में रोकने वाला साहस, आंखों में ज्वाला… हमारे आराध्य छत्रपति शिवाजी महाराज को नमन — शिवाजी महाराज जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं।

जिसने स्वराज्य का सपना देखा और उसे साकार भी किया, ऐसे वीर योद्धा को हमारा नमन! शिवाजी महाराज जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं।

जो स्त्रियों का सम्मान करे और अपमान सहन न करे, हर ऐसे व्यक्ति में शिवाजी की झलक दिखाई देती है। शिवाजी महाराज को शत-शत नमन!

जिनका शौर्य, नेतृत्व और प्रेरणादायक जीवन हमें प्रेरित करता है! ऐसे शिवाजी महाराज जी की जयंती पर श्रद्धा-सुमन अर्पित!

जिजाऊ के आंगन जन्मे शिवबा, शिवनेरी किले पर फहराया भगवा। दुनिया में उनके जैसा कोई नहीं। शिवाजी महाराज जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं।

कितने राजा आए और गए, लेकिन आपके जैसा कोई नहीं… छत्रपति शिवाजी महाराज की जय शिवाजी महाराज जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं।

भारतीय इतिहास के सबसे वीर और कुशल योद्धाओं में से एक शिवाजी महाराज जी की जयंती की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं!

हर मराठा गर्व के साथ लेता है, छत्रपति शिवाजी महाराज जी का नाम। चलों मिलकर करें उन्हें प्रणाम। शिवाजी महाराज को शत-शत नमन!

जिनकी शौर्यगाथा इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है! हमें गर्व है ऐसे वीर योद्धा पर। जय भवानी, जय शिवाजी!

मुगलों के शासन को हिलाने वाला, हिंदवी स्वराज्य का निर्माता, गर्व है हमें शिवाजी महाराज की विरासत पर! जय भवानी, जय शिवाजी!

शौर्य, पराक्रम और स्वाभिमान की प्रतीक, हिन्दवी स्वराज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज को शत-शत नमन! जय शिवाजी!

वीरता, नीति और न्याय के अद्भुत संगम को नमन! आप सभी को शिवाजी महाराज जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं!

अन्याय के खिलाफ खड़े होने वाले और स्वराज्य की मशाल जलाने वाले, हर हिंदुस्तानी के गौरव शिवाजी महाराज को शत-शत नमन!

