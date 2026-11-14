Dry Fruits Thekua Recipe: छठ पूजा सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि इससे कई लोगों की गहरी भावनाएं जुड़ी हैं। इसकी शुरुआत 13 नवंबर से नहाय खाय के साथ हो चुकी है। चार दिन तक मनाया जाने वाला इस त्योहार में खास तौर पर ठेकुआ तीसरे दिन यानी संध्या अर्घ्य के दिन बनाया जाता है। वहीं कई लोग इसे दूसरे दिन यानी खरना के दिन भी बनाते हैं। सूर्य देव और छठी मैय्या को प्रसाद चढ़ाने के लिए मुख्य रुप से ठेकुआ बनाया जाता है।

ठेकुआ को आमतौर पर गेहूं के आटे, गुड़ या चीनी से बनाया जाता है। हालांकि हर बार एक ही तरह का ठेकुआ बनाते हैं, तो इस बार कुछ अलग रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। इस बार ड्राई फ्रूट्स वाला ठेकुआ बनाया जा सकता है। कई लोगों को शिकायत रहती है कि ठेकुआ बनाने के बाद सख्त हो जाता है, जिसके पीछे कुछ सामान्य गलती जिम्मेदार हो सकती है। खस्ता और स्वादिष्ट ठेकुआ बनाने के लिए यहां दी गई रेसिपी ट्राई कर सकते हैं।

सामग्री

खजूर – 250 ग्राम

किशमिश- 100 ग्राम

गेहूं- 1 कप

घी- 100 ग्राम

इलायची- 2 चम्मच

सौंफ- 1 चम्मच

नारियल- 1 चम्मच

घी- तलने के लिए

बनाने का तरीका

सबसे पहले खजूर के बीजों को निकाल लें। इसे मिक्सर जार में डालकर साथ में किशमिश, काजू, बादाम, चिरौंजी और गेहूं का आटा डालकर पीस लें। ड्राई फ्रूट्स को बारीक न पीसें, इन्हें दरदरा रहने दें। अब इस मिश्रण को एक बाउल में निकाल लें। इसमें लगभग 100 ग्राम घी गरम करके डालें। साथ ही सौंफ, इलायची पाउडर और कद्दूकस किया हुआ नारियल भी डालें। अब गुनगुने पानी से थोड़ा सख्त आटा गूंथ लें। ठेकुए को खस्ता बनाने के लिए घी का ज्यादा इस्तेमाल किया जा सकता है।

अब आटे की छोटी-छोटी लोइयां तोड़ लें। इसे हाथ से चपटा करके डिजाइन बना सकते हैं। अगर आपके पास सांचा है, तो उसके ऊपर रखकर इसे डिजाइन दे सकते हैं। इस तरह बाकी के ठेकुआ तैयार कर लें। अब कड़ाही में घी गरम करें और ठेकुओं को अच्छी तरह दोनों तरफ तल लें। जब ये सुनहरे हो जाएं, तो इन्हें निकाल लें। इस तरह आप बिना गुड या चीनी का इस्तेमाल किए ठेकुआ बना सकते हैं।

इसके अलावा आप ड्राई फ्रूट्स के साथ मीठे के लिए गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए गुड़ को पानी में रखकर घोल तैयार कर लें। अब इससे आटा गूंथ लें। इस तरह आप गुड़ वाला ड्राई फ्रूट्स ठेकुआ बना सकते हैं।

खस्ता ठेकुआ बनाने की टिप्स

ठेकुआ को खस्ता बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए घी का सही इस्तेमाल जरूरी है। आटा गूंथने से पहले इसमें पर्याप्त घी डालें और हाथों से अच्छी तरह मसल लें। जिससे आटा बिना पानी के ही बंधने लगे। इसके अलावा आटे में मिठास की मात्रा भी इसे सख्त बना सकती है। अगर आप ज्यादा गुड़ का इस्तेमाल करते हैं, तो इससे ठेकुआ सख्त हो सकता है। ऐसे में चीनी या गुड़ का सीमित मात्रा में इस्तेमाल करें। इन्हें पकाने के लिए आंच को धीमा रखें। तेज आंच पर ठेकुआ अंदर से कच्चे रह सकते हैं।