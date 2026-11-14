Chhath Puja Mehndi Designs: बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में छठ पूजा को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। यह त्योहार अपने साथ खुशियां, नई उमंगे और ताजगी लेकर आता है। इस दौरान सूर्य की उपासना की जाती है। मान्यताओं के अनुसार छठ के दिन सूर्य की पूजा करने से छठी माई प्रसन्न होती हैं। यह त्योहार चार दिनों तक मनाया जाता है। जिसमें पहले दिन नहाय खाय, दूसरे दिन खरना, तीसरे दिन छठ का प्रसाद बनता है और चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। यह व्रत काफी कठिन होता है।

इस दिन महिलाएं श्रृंगार करती हैं और सजती संवरती भी हैं। साथ ही हाथों में मेहंदी भी लगाई जाती है। हालांकि कई बार कामकाज में हमें मेहंदी रखने का समय नहीं मिल पाता है। ऐसे में आप यहां दिए गए डिजाइन से आइडिया ले सकती हैं। जिन्हें कम समय में भी आसानी से रखा जा सकता है।

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छठ पूजा की तैयारियों में मेहंदी रखने का समय कई बार नहीं मिल पाता है। ऐसे में ज्यादातर महिलाएं ऐसे डिजाइन की तलाश में रहती हैं, जो जल्दी आसानी से लगाया जा सके। अगर आप भी इस तरह के डिजाइन की तलाश कर रही हैं, तो इन डिजाइन से आइडिया ले सकती हैं। फूल और बेल-पत्तियों वाले ये डिजाइन हाथों को भरा-भरा और खूबसूरत दिखाएं। इस तरह के डिजाइन को लगाने में ज्यादा समय नहीं लगता है। हाथों को खूबसूरत दिखाने के लिए सभी उंगलियों पर डिजाइन जरूर बनाएं। हाथ के आगे और पीछे दोनों आप इस तरह के डिजाइन को आसानी से रख सकती हैं।

मेहंदी सुहागिन महिलाओं के सोलह श्रृंगार का अहम हिस्सा मानी जाती है। इसीलिए भले ही बिंदी रखी जाए, लेकिन महिलाएं मेहंदी जरूर लगाती हैं। अगर आप आसान और सिंपल मेहंदी डिजाइन की तलाश कर रही हैं, तो नीचे दिए गए इस डिजाइन से आइडिया ले सकती हैं। इसमें फूलों की बेल बनाई गई है। इस तरह के डिजाइन 5 से 10 मिनट में रखे जा सकते हैं।

मां, भाभी, बहन या चाची को मेहंदी रख रही हैं, तो इस तरह के गोल फूल वाले डिजाइन को लाइनिंग डिजाइन के साथ रख सकती हैं। इस तरह के डिजाइन बारीक नहीं होते हैं, जिसकी वजह से इन्हें रखने में आसानी होती है। इस डिजाइन को आप चाहें तो हथेली तक भी रख सकती हैं। इसमें उंगलियों पर भी लाइनिंग वाली डिजाइन की गई है।

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छठ पूजा की तैयारियों के बीच रात या दिन में समय निकालकर इन आसान और खूबसूरत डिजाइन को हाथों पर रखा जा सकता है। छठ पर सूर्य देव की पूजा की जाती है, ऐसे में हथेली पर सूर्य देवता की आकृति भी बनाई जा सकती है। जल्दी मेहंदी रखना चाहती हैं, तो तुरंत लगने वाली मेहंदी का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। हालांकि अपनी त्वचा के अनुसार ही इसका इस्तेमाल करें।