भारत के प्रमुख त्योहारों में से एक छठ पूजा भी है। खासकर बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में यह महापर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। छठ की तैयारियां कई दिन पहले से ही शुरू हो जाती हैं। घर की साफ-सफाई से लेकर पूजा में इस्तेमाल होने वाली चीजों की खरीदारी तक, हर काम का अपना महत्व होता है। इस पर्व में पूजा की टोकरी और बांस के सूप का विशेष महत्व है। इन्हीं में फल, ठेकुआ, नारियल, गन्ना और अन्य पूजा सामग्री सजाकर भगवान सूर्य और छठी मैया को अर्घ्य दिया जाता है। आज छठ महापर्व का तीसरा दिन है, जिसे संध्या अर्घ्य (डूबते सूर्य को अर्घ्य) के रूप में मनाया जाता है। इस दौरान महिलाएं घाट पर दउरा (टोकरी) और सूप भी लेकर जाती हैं।

कई बार जल्दबाजी के चक्कर में कई सारी चीजें रखना भूल जाते हैं। खासकर जो महिलाएं पहली बार छठ करने जा रही हैं, उनके बीच समस्या अधिक रहती है। छठ पूजा की टोकरी और सूप में रखी जाने वाली सामग्री की जानकारी पहले से होना जरूरी है। इससे ऐन मौके पर किसी सामान की कमी नहीं होती है। आइए जानते हैं कि छठ पूजा की टोकरी और सूप में किन-किन सामग्रियों का होना जरूरी है।

1- टोकरी में क्या क्या रखें

छठ पूजा में उपयोग होने वाली टोकरी को दउरा कहा जाता है। इसमें पूजा की मुख्य सामग्री और प्रसाद को सजाकर घाट तक ले जाया जाता है। इस टोकरी में नीचे दी गई चीजें रखनी चाहिए।

नारियल

केला

ठेकुआ

गन्ना

सुथनी

मूली

शकरकंद

अदरक

हल्दी

सेब, संतरा और मौसमी फल

पान और सुपारी

2- छठ पूजा के सूप में क्या-क्या रखना चाहिए

छठ पूजा में बांस के सूप का विशेष महत्व है। इसमें पूजा के लिए फल, प्रसाद और अन्य सामग्री सजाई जाती है। अलग-अलग परिवारों और क्षेत्रों में सूप में रखने वाली चीजें अलग हो सकती हैं। हालांकि, सामान्य तौर पर ये चीजें रखना अनिवार्य माना जाता है।

ठेकुआ और कसार (चावल के आटे से बना पारंपरिक प्रसाद)

केला और अन्य मौसमी फल

साबुत नारियल

गन्ना

छोटा नींबू या बड़ा नींबू

सिंघाड़ा

शकरकंद और मूली

अदरक और हल्दी की गांठ

पान और सुपारी

चावल और अक्षत

फूल और माला

कई जगहों पर सूप में दीपक भी रखा जाता है

अर्घ्य देने के लिए अलग से रखें ये सामग्री

छठ पूजा में डूबते और उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। ऐसे में इसके लिए कुछ जरूरी चीजों को अलग से तैयार करके रखने की सलाह दी जाती है।

पीतल, तांबे या अन्य धातु का लोटा

अर्घ्य देने के लिए दूध और जल

फूल और माला

दीपक और रुई की बत्ती

घी या तेल

धूप और अगरबत्ती

कपूर

पूजा के लिए थाली

साफ कपड़ा

सिंदूर और अक्षत

इस तरह आप छठ पूजा में अर्घ्य देने के लिए घाट पर जाने से पहले सारे सामान की तैयारियां पहले से कर सकते हैं, ताकि घाट पर कोई समस्या न आए।

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