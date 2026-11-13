Happy Chhath Puja 2026 Nahaye Khaye Wishes Quotes, Images, Status, Messages in Hindi: छठी मैया की उपासना का महापर्व छठ हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के साथ शुरू होता है। इस साल यानी 2026 में इसकी शुरुआत 13 नवंबर 2026, शुक्रवार से होने जा रही है। 13 नवंबर 2026 (शुक्रवार) को नहाय-खाय है। 14 नवंबर 2026 (शनिवार) को खरना है। 15 नवंबर 2026 (रविवार) को संध्या अर्घ्य (डूबते सूर्य को अर्घ्य) दिया जाएगा।

वहीं 16 नवंबर 2026 (सोमवार) – उषा अर्घ्य (उगते सूर्य को अर्घ्य) और व्रत का पारण होगा। ऐसे में घरों में छठ को लेकर जोरों से तैयारियां चल रही हैं। कहीं पूजा-पाठ का सामान जुटाया जा रहा है तो कहीं पकवान बनने शुरू हो गए हैं। छठ महापर्व के पहले दिन नहाय खाय होता है। इस खास अवसर पर आप अपनों को संदेश भेजकर छठ पूजा की शुभकामनाएं देना न भूलें।

नहाय-खाय 2026 के लिए शुभकामना संदेश

छठी मैया का आशीर्वाद आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आए। नहाय-खाय की हार्दिक शुभकामनाएं!

सूर्य देव की रोशनी से आपका जीवन हमेशा जगमगाता रहे और छठी मैया की कृपा परिवार पर बनी रहे। छठ पूजा की शुभकामनाएं!

आस्था का दीप जले, खुशियों का संसार मिले, छठी मैया के आशीर्वाद से हर मनोकामना पूरी हो। नहाय-खाय की बधाई!

घर-आंगन में खुशहाली आए, हर चेहरे पर मुस्कान रहे। छठी मैया की कृपा से आपका परिवार हमेशा आबाद रहे।

उगते सूरज की नई किरण आपके जीवन में नई उम्मीदें लेकर आए। छठी मैया आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें।

छठी मैया के चरणों में यही अरदास है, आपके घर में हमेशा खुशियों का वास रहे। नहाय-खाय की ढेरों शुभकामनाएं!

श्रद्धा और विश्वास का यह पावन पर्व आपके जीवन में सुख, शांति और अच्छी सेहत लेकर आए। छठ पूजा की मंगलकामनाएं!

छठी मैया का आशीष मिले, परिवार में प्रेम और अपनापन खिले। आपके जीवन में कभी खुशियों की कमी न हो।

सूर्य देव की कृपा से जीवन में नई ऊर्जा आए और छठी मैया के आशीर्वाद से हर दिन मंगलमय हो। नहाय-खाय की शुभकामनाएं!

लोक आस्था के इस महापर्व पर आपकी हर प्रार्थना स्वीकार हो, घर-परिवार में सुख-समृद्धि बनी रहे। छठी मैया की जय!

व्रत की पवित्रता, मन में सच्ची श्रद्धा और छठी मैया का आशीर्वाद, यही जीवन की सबसे बड़ी खुशहाली है। छठ पूजा की बधाई!

छठी मैया सबके जीवन से दुख दूर करें, हर घर में सुख और समृद्धि का उजाला करें। नहाय-खाय की हार्दिक शुभकामनाएं!

छठ पूजा की शुभकामनाएं देने के लिए छोटे संदेश

छठी मैया का आशीर्वाद बना रहे, हर दिन खुशियों से भरा रहे। शुभ नहाय-खाय!

सूर्य देव की कृपा और छठी मैया का आशीष आप पर हमेशा बना रहे।

आस्था के महापर्व छठ की शुरुआत आपके लिए मंगलमय हो। जय छठी मैया!

हर मनोकामना पूरी हो, जीवन में सुख-शांति बनी रहे। छठ पूजा की शुभकामनाएं!

छठी मैया के दरबार में आपकी हर प्रार्थना पूरी हो। जय छठी मैया!

जय हो सूर्य देव की, जय-जय हो छठी मैया की,

छठ महापर्व और नहाय खाय की हार्दिक शुभकामनाएं।

इस छठ पूजा में जो तू चाहे वो तेरा हो,

हर दिन खूबसूरत और रात रोशन हो,

कामयाबी चूमती रहे तेरे कदम हमेशा,

नहाय खाय की हार्दिक शुभकामनाएं।

छठ पूजा का दिन आया है,

सूर्य देव को नमन कर,

हमने इसे धूमधाम से मनाया है,

नहाय खाय की हार्दिक शुभकामनाएं।