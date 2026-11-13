छठ महापर्व का लोगों को सालभर इंतजार रहता है। यह बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश समेत देश के कई हिस्सों में उत्साह और भक्तिभाव से मनाया जाता है। चतुर्थी तिथि से शुरू होने वाले छठ पूजा के पहले दिन नहाय-खाय होता है। इस बार नहाय-खाय 13 नवंबर 2026 (शुक्रवार) को है। इस दिन व्रती स्नान आदि करने के बाद सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं।

नहाय-खाय के दिन घरों में कुछ खास चीजें बनती हैं। इस दिन बिना प्याज-लहसुन के खाना तैयार किया जाता है। ‘कद्दू-भात’ इस दिन जरूर बनाया जाता है। कुछ लोगों के यहां चने की दाल बनती है। कुछ घरों में मूंग की दाल, लौकी या फिर आलू के पकौड़े भी बनाए जाते हैं।

इस दिन बनने वाली सात्विक चीजों को बनाने के लिए सेंधा नमक का इस्तेमाल किया जाता है। कई घरों भोजन को गैस चूल्हे की बजाय मिट्टी के चूल्हे पर बनाया जाता है। खाना बनाने के लिए पीतल और कासे के बर्तन इस्तेमाल किए जाते हैं। आइए जानें कद्दू-भात बनाने की रेसिपी।

इन चीजों की पड़ेगी जरूरत

1 मध्यम आकार की लौकी

आधा कप चना दाल

1-2 हरी मिर्च

आधा छोटा चम्मच जीरा

1 चुटकी हींग

आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर

1-2 चम्मच घी या सरसों का तेल

स्वादानुसार सेंधा नमक

जरूरत के अनुसार पानी

थोड़ा हरा धनिया (वैकल्पिक)

लौकी-चना दाल की सब्जी बनाने का तरीका

सबसे पहले चना दाल को अच्छी तरह धोकर करीब 30 मिनट से 1 घंटे तक पानी में भिगो दें। इससे दाल जल्दी पक जाएगी। इसके बाद लौकी को छीलकर छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें।

अब एक कड़ाही या कुकर में घी अथवा सरसों का तेल गर्म करें। इसमें जीरा डालें और चटकने दें। इसके बाद हींग, कटी हुई हरी मिर्च और हल्दी डालकर हल्का भून लें।

अब इसमें कटी हुई लौकी और भीगी हुई चना दाल डालें। सभी चीजों को अच्छी तरह मिलाकर 2-3 मिनट तक भूनें। इसके बाद स्वादानुसार सेंधा नमक डाल दें।

अब जरूरत के हिसाब से थोड़ा पानी डालकर सब्जी को पकने दें। अगर कड़ाही में बना रही हैं तो ढक्कन लगाकर धीमी-मध्यम आंच पर पकाएं। बीच-बीच में चलाती रहें, ताकि सब्जी तले में न लगे।

वहीं, कुकर में बना रही हैं तो ढक्कन बंद करके मध्यम आंच पर करीब 3-4 सीटी आने तक पकाएं। गैस बंद करने के बाद कुकर का प्रेशर अपने आप निकलने दें।

जब लौकी और चना दाल अच्छी तरह गल जाएं, तो सब्जी को हल्के हाथ से चलाएं। अगर पानी ज्यादा हो तो थोड़ी देर खुला पकाकर मनचाही गाढ़ी ग्रेवी तैयार कर लें।

लीजिए, नहाय-खाय के लिए बिना प्याज-लहसुन वाली स्वादिष्ट लौकी-चना दाल की सब्जी तैयार है। इसे गरमा-गरम चावल के साथ परोसें। चना दाल को भिगोना न भूलें। अगर लौकी ज्यादा पानी छोड़ती है, तो शुरुआत में बहुत ज्यादा पानी न डालें। इससे सब्जी का स्वाद और टेक्सचर दोनों अच्छे रहेंगे।

छठ पूजा में भोजन बनाने के नियम और परंपराएं परिवार व क्षेत्र के अनुसार अलग-अलग हो सकती हैं। इसलिए व्रत के लिए सेंधा नमक, घी और इस्तेमाल होने वाली अन्य चीजों को अपने घर की परंपरा के अनुसार चुनें।