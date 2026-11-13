Kharna Prasad Recipe: आस्था और उत्साह के साथ बिहार, झारखंड, यूपी समेत देशभर के अलग-अलग हिस्सों में छठ पर्व मनाया जा रहा है। इसके दूसरे दिन खरना के साथ व्रती 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू कर देती हैं। खरना में भोग लगाने के लिए गुड़ की खीर ‘रसिया’ बनती है। कई घरों में इसे चूल्हे पर आम की लड़की का इस्तेमाल करते हुए बनाया जाता है। आम की लकड़ी को हिंदू धर्म में बेहद शुभ माना जाता है। इसके साथ ही रोटी, गुड़, केले का प्रसाद भी रखा जाता है।

खरना के दिन गेहूं पिसवाना बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन सुबह से ही लोग साफ-सुथरा गेहूं लेकर मिल जाते हैं और उसे पिसवाते हैं। इस आटे से ही खरना के लिए रोटी तैयार की जाती हैं। खरना के दिन बनने वाली खीर का भी विशेष महत्व होता है। इसका भोग लगाया जाता है बाद में इसे घर और आसपास के लोगों में बांटा जाता है। हालांकि कई घरों में खरना के प्रसाद की परंपरा अलग हो सकती है। आइए जानें इसे बनाने का तरीका।

गुड़ की खीर ‘रसिया’ बनाने के लिए जरूरी चीजें

चावल – आधा कप

फुल क्रीम दूध – 1 लीटर

गुड़ – ¾ कप (कुटा हुआ)

बादाम – 10

काजू – 10

किशमिश – 2 टेबलस्पून

इलायची – 5-6

पानी – आधा कप (गुड़ घोलने के लिए)

गुड़ की खीर ‘रसिया’ बनाने की विधि

चावल भिगोकर रखें: सबसे पहले चावल को अच्छी तरह धो लें। अब इन्हें एक बर्तन में पानी डालकर करीब 30 मिनट से 1 घंटे के लिए भिगो दें। इसके बाद पानी छानकर चावल अलग रख लें। बादाम और काजू को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें। इलायची को पीसकर पाउडर बना लें।

दूध में चावल पकाएं: एक भारी तले वाला बर्तन लें और उसमें दूध डालकर उबाल आने दें। दूध में उबाल आ जाए तो इसमें भीगे हुए चावल डाल दें। अब इसे धीमी आंच पर पकने दें। बीच-बीच में चम्मच चलाते रहें, ताकि चावल बर्तन के तले में चिपके नहीं।

गुड़ का घोल तैयार करें: जब तक चावल पक रहे हैं, एक दूसरे बर्तन में आधा कप पानी गर्म करें। इसमें कुटा हुआ गुड़ डालकर धीमी आंच पर घुलने दें। गुड़ पूरी तरह घुल जाए तो गैस बंद कर दें। घोल को थोड़ा ठंडा होने दें और फिर छलनी से छान लें, ताकि उसमें मौजूद गंदगी निकल जाएं।

खीर में डालें मेवे: जब चावल अच्छी तरह पककर मुलायम हो जाएं और दूध गाढ़ा होने लगे, तब इसमें कटे हुए बादाम, काजू और किशमिश डाल दें। अब इलायची पाउडर मिलाकर कुछ मिनट और पकाएं।

आखिर में मिलाएं गुड़: खीर तैयार होने के बाद गैस बंद कर दें और उसे ठंडा होने दें। जब खीर हल्की गुनगुनी या ठंडी हो जाए, तब इसमें धीरे-धीरे छना हुआ गुड़ का घोल मिलाएं। अच्छी तरह चलाकर सभी चीजों को मिक्स कर लें। इस तरह तैयार है गुड़ और चावल से बनी स्वादिष्ट ‘रसिया’। इसे भोग में चढ़ाने के बाद प्रसाद के रूप में परोस सकते हैं।

गुड़ की मिठास अलग-अलग होती है, इसलिए पूरा घोल एक साथ डालने के बजाय थोड़ा-थोड़ा मिलाएं और स्वाद के अनुसार मिठास रखें। अगर रसिया ज्यादा गाढ़ी हो जाए तो थोड़ा गर्म दूध मिलाकर इसकी कंसिस्टेंसी ठीक कर सकते हैं