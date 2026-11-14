Chhath Puja Wishes 2026: छठ पूजा के चार दिवसीय पर्व में खरना का दिन बेहद खास माना जाता है। इस दिन व्रती पूरे दिन उपवास रखने के बाद शाम को सूर्य देव और छठी मैया की पूजा करती हैं। इस अवसर पर गुड़ की खीर यानी रसिया, रोटी और केले का भोग लगाती हैं। कई घरों में खरना का प्रसाद आम की लकड़ी से बने चूल्हे पर तैयार किया जाता है।

पूजा के बाद व्रती प्रसाद ग्रहण करती हैं और इसके साथ ही 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू हो जाता है, जो उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद पूरा होता है। खरना की इस परंपरा में भक्ति, पवित्रता और परिवार के साथ का खास महत्व है। इस पावन अवसर पर आप भी अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को खरना की शुभकामनाएं देना चाहते हैं, तो यहां दिए गए ये प्यारे संदेश भेज सकते हैं।

व्रती का संयम, भक्तिभाव सच्चा,

खरना के दिन हर मन खुशहाल।

सूर्य देव और छठी मइया की छाया,

रहे जीवन में हमेशा खुशहाल।

छठ महापर्व की हार्दिक बधाई!

खरना की पवित्र शाम आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आए। छठी मैया की कृपा आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। खरना की हार्दिक शुभकामनाएं!

छठ महापर्व की पावन बेला,

खरना में भक्ति का उजाला।

सूर्य देव का आशीर्वाद रहे साथ,

भरे आपके जीवन में सुख-संपदा का खजाना।

खरना की हार्दिक शुभकामनाएं!

गुड़ की मिठास और भक्ति की खुशबू से महके आपका घर-आंगन, छठी मैया पूरी करें आपके मन की हर कामना। शुभ खरना!

खरना के इस पावन दिन,

भक्ति से भर जाए मन।

सूर्य देव और छठी मइया की कृपा,

लाए जीवन में खुशियों का घर।

खरना की हार्दिक शुभकामनाएं!

खरना के पावन दिन पर छठी मैया से यही प्रार्थना है कि आपके जीवन से हर परेशानी दूर हो और खुशियों की नई सुबह आए।

व्रत की पवित्रता और श्रद्धा,

भर दे आपके जीवन में मिठास।

खरना के इस शुभ अवसर पर,

सुख-शांति से झूमे आपका खास।

छठ महापर्व की हार्दिक बधाई!

आस्था की रोशनी से जगमग हो हर घर-द्वार, छठी मैया का आशीर्वाद मिले बार-बार। आप सभी को खरना की ढेरों शुभकामनाएं!

खरना की इस शुभ घड़ी में,

भक्ति और श्रद्धा हो बढ़ी।

सूर्य देव और छठी मइया का आशीर्वाद,

हमेशा आपके साथ रहे।

छठ महापर्व की हार्दिक बधाई!

खरना का प्रसाद आपके जीवन में मिठास घोले, परिवार में प्रेम और खुशहाली के नए रंग भरे। जय छठी मैया!

व्रती का यह कठिन परिश्रम,

भक्ति से भरे घर-द्वार।

खरना के दिन मिले सुख-शांति,

और जीवन हो खुशियों से अपार।

खरना की हार्दिक शुभकामनाएं!

मन में श्रद्धा, आंखों में विश्वास और दिल में छठी मैया का नाम रहे। आपके जीवन में हमेशा खुशियों का उजाला रहे। शुभ खरना!

खरना का यह पवित्र पर्व,

लाए आपके जीवन में हर रंग।

सूर्य देव और छठी मइया की कृपा,

सदा बनी रहे आपके संग।

खरना की हार्दिक शुभकामनाएं!

छठी मैया के चरणों में आपकी हर प्रार्थना स्वीकार हो, परिवार का हर सदस्य स्वस्थ और खुशहाल रहे। खरना की मंगलकामनाएं!

छठ पर्व की भक्ति में रंग जाए,

सूर्य की किरणें सुख लाए।

खरना का यह दिन आपके लिए,

हर मनोकामना पूरी कर जाए।

खरना की हार्दिक शुभकामनाएं!

जैसे खरना के प्रसाद में गुड़ की मिठास घुलती है, वैसे ही आपके जीवन में प्यार, अपनापन और खुशियां बनी रहें।

भक्ति, समर्पण और संयम का संदेश,

खरना लाए आपके घर में सुख।

सूर्य देव और छठी मइया की छाया,

हमेशा बनी रहे आपके संग।

छठ महापर्व की हार्दिक बधाई!

छठी मैया की कृपा से आपके घर में सुख-समृद्धि का वास हो और हर दिन नई उम्मीद लेकर आए। खरना की हार्दिक बधाई!

खरना के दिन करें प्रभु को नमन,

स्नेह और श्रद्धा से भरे मन।

छठ महापर्व का यह पवित्र पर्व,

लाए खुशियों की भरमार धन।

खरना की हार्दिक शुभकामनाएं!

इस पावन अवसर पर आपके जीवन में खुशियों की बहार आए, हर अधूरी इच्छा पूरी हो और अपनों का साथ हमेशा बना रहे।