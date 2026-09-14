बारिश के बाद अक्सर छत और दीवारों पर हरी-हरी काई जम जाती है। ऐसे में कई बार बार इसे सिर्फ झाडू से साफ किया जाए तो यह नहीं हटती है। हो सकता है ऊपर से छत साफ दिखने भी लगे, लेकिन फर्श पर चिपकी काई की परत बनी रह सकती है। इसकी वजह से कुछ दिनों बाद छत फिर हरी नजर आने लगती है।

अगर आपकी छत का भी यही हाल है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। कुछ आसान तरीकों से पहले काई की परत हटाएं और फिर फर्श की अच्छी तरह सफाई करें। यहां जानिए कौन से तरीके आजमाने से छत की जमी काई साफ करने में मदद मिल सकती है और सफाई के बाद किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

पहले छत को सूखने दें, फिर ढीली काई हटाएं

अगर छत गीली है तो उसे पहले सूखने दें उसके बाद ही काई हटाएं। बहुत गीली काई पर सीधे सफाई न करें। इसके बाद हार्ड ब्रिसल वाले झाड़ू या प्लास्टिक स्क्रबर से काई की परत हटाएं। जहां काई मोटी जम गई है, वहां प्लास्टिक स्क्रेपर से धीरे-धीरे परत उठाई जा सकती है। इस दौरान किसी नुकीली चीज से फर्श को खुरचने से बचें। खासकर अगर छत पर वॉटरप्रूफिंग की परत हो।

डिटर्जेंट वाले पानी के साथ करें स्क्रबिंग

आपको इसके लिए करना बस इतना है कि सबसे पहले एक बाल्टी पानी में लिक्विड लॉन्ड्री डिटर्जेंट डालें। काई की परत हटाने के बाद इस घोल को फर्श पर फैलाएं और कुछ मिनट रहने दें। फिर कड़े प्लास्टिक ब्रश से स्क्रब करें और साफ पानी से धो दें। इससे जैविक परत हटाने में मदद मिल सकती है।

चूने का हल्का घोल आएगा काम

अगर छत साधारण सीमेंट-कंक्रीट की है और उस पर कोई खास कोटिंग या वॉटरप्रूफिंग नहीं है, तो कुछ लोग चूने के घोल का इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं। इसे काई पर डालकर छोड़ देने के बजाय पहले काई की मोटी परत को ब्रश से हटाना ज्यादा जरूरी है। इसे सावधानी से इस्तेमाल करें।

सफेद सिरका वाला घोल

छत या दीवार पर जहां काई की परत बहुत मोटी नहीं है, वहां सफेद सिरके और पानी का पतला घोल लगा सकते हैं। पहले छत के एक छोटे, कम दिखाई देने वाले हिस्से पर टेस्ट करें। अगर सतह पर कोई खराब असर न दिखे, तभी बाकी हिस्से पर लगाएं। कुछ समय बाद ब्रश से रगड़कर पानी से अच्छी तरह धो दें।

काई हटाने के बाद असली वजह भी देखें

सिर्फ काई साफ कर देने से समस्या खत्म नहीं होती। अगर किसी हिस्से में बारिश का पानी रुकता है, ड्रेन जाम है, पाइप से लगातार पानी टपकता है या गमले के नीचे हमेशा नमी रहती है, तो वहां काई दोबारा जल्दी जम सकती है। इसलिए सफाई के बाद इन जगहों को भी जरूर चेक करें।