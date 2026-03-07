Natural Bleachs For Face: महिलाएं अक्सर पार्लर जाकर फेस ब्लीच करवाती है। इससे चेहरे पर अनचाहे बालों का रंग हल्का करने, टैनिंग कम करने, अनवांटेड स्पॉट्स, झाइयां और दाग-धब्बे हटाने में मदद करता है। बहुत सी महिलाएं इसे करवाने से डरती हैं, क्योंकि केमिकल वाला कई बार स्किन में जलन या प्रॉब्लम होने लगती है। ऐसे में आप घर पर नेचुरल चीजों से भी फेस ब्लीच बना सकती हैं।

घर पर कैसे बनाएं नेचुरल फेस ब्लीच? | How to make natural face bleach at home

नींबू और शहद ब्लीच

घर पर आप नींबू और शहद से ब्लीच बना सकते हैं। नींबू के रस में मौजूद विटामिन सी होता है। इसमें एस्कॉर्बिक एसिड होता है। यह नेचुरल स्किन ब्लीचिंग एजेंट के रूप में काम करता है। इसमें मौजूद तत्व मेलेनिन को कम करने और त्वचा को हल्का करने में मदद करते हैं। शहद चेहरे पर चमक लाने में मदद करता है। ब्लीच बनाने के लिए एक पूरा नींबू निचोड़ें और उसमें शहद मिलाएं। 10 से 15 मिनट तक लगाएं और धो लें।

आलू ब्लीच

आलू के रस में भी हल्की ब्लीचिंग क्षमता मौजूद होती है। यह हाइपरपिग्मेंटेशन और स्किन टोन को हल्का करने में मददगार साबित हो सकते हैं। इसे बनाने के लिए कच्चे आलू को छीलकर कद्दूकस कर लें। इसके बाद उसका रस निकाल लें। इसे अपने चेहरे पर लगाएं और 15 मिनट बाद धो लें। आप आलू को छीलकर छोटे-छोटे टुकड़ों में काट भी सकते हैं और इसे अपने पूरे चेहरे पर रगड़ सकते हैं।

पपीता या अनानास ब्लीच

पपीता और अनानास में भी प्राकृतिक रूप से त्वचा को ब्लीच करने की क्षमता मौजूद होती है। पपीते की बात करें तो इसमें पपेन एंजाइम होता है जो स्किन पिग्मेंटेशन को कम कर सकता है। वहीं अनानास में मौजूद ब्रोमेलेन एक अच्छा एक्सफोलिएटर है जो आपकी त्वचा की टैन, डैमेज को हटाने में मदद करता है। इनसे चेहरे पर ब्लीच करने के लिए पके पपीते या अनानास को मैश करके अपने चेहरे पर लगाएं। इसे 20 मिनट तक लगा रहने दें और धो लें।

Disclaimer: आर्टिकल में लिखी गई सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य जानकारी है। यह जानकारी पेशेवर चिकित्सा सलाह का विकल्प नहीं है। किसी भी प्रकार की समस्या या सवाल के लिए एक्सपर्ट से जरूर परामर्श करें।