DIY Facial Hair Removal Mask: चेहरे पर दिखने वाले अनचाहे बालों से कई लोग परेशान रहते हैं, खासतौर पर लड़कियां। किसी के अपर लिप तो किसी की चिन या फिर गालों के आसपास बाल निकल आते हैं। इन्हें हटाने के लिए कोई घरेलू उपाय खोज रहे हैं तो कॉफी और जिलेटिन से बना फेस मास्क ट्राई कर सकते हैं। यह घरेलू उबटन चेहरे से अनचाहे बालों को हटाने में आपकी मदद कर सकता है। लेकिन यहां एक बात समझना जरूरी है। घरेलू उबटन या फेस मास्क से चेहरे के बाल हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे, ऐसा कोई पक्का वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। चेहरे की त्वचा पर कोई भी चीज लगाने से पहले सावधानी जरूरी है।

कॉफी और जिलेटिन से कैसे बनाएं फेस मास्क?

यूट्यूब चैनल ‘Maa, Yeh Kaise Karun?’ पर पूनम देवनानी ने कॉफी और जिलेटिन से फेस मास्क बनाने का एक तरीका बताया है। उनके बताए तरीके के अनुसार इसे इस तरह तैयार किया जा सकता है।

सबसे पहले कॉफी का घोल तैयार करें

एक छोटा चम्मच कॉफी लें और उसमें थोड़ा पानी डालकर अच्छी तरह मिला लें। इसे अलग रख दें।

जिलेटिन को फूलने दें

अब करीब 2 चम्मच जिलेटिन लें। इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर मिलाएं और कुछ देर के लिए रख दें, ताकि जिलेटिन फूल जाए।

इस दौरान चेहरे पर सीधे जोर से स्क्रब करने के बजाय त्वचा को हल्के हाथों से साफ किया जा सकता है। अगर स्क्रब करने से जलन या लालिमा होती है तो इसे न करें।

जिलेटिन और कॉफी को गर्म करें

अब एक पैन को गैस पर रखें और उसमें थोड़ा पानी डालें। इसके ऊपर एक हीट-सेफ बाउल रखें, ताकि बाउल सीधे गैस की आंच के संपर्क में न आए।

बाउल में तैयार जिलेटिन और कॉफी का मिश्रण डालें। इसे डबल बॉयलर तरीके से धीरे-धीरे मिलाते हुए गर्म करें, जब तक जिलेटिन अच्छी तरह घुल न जाए।

इसके बाद गैस बंद कर दें और मिश्रण को थोड़ा ठंडा होने दें।

चेहरे पर कैसे लगाएं?

मिश्रण जब ठंडा और लगाने लायक गाढ़ा हो जाए, तब इसे चेहरे पर लगाएं। इसे बालों की दिशा के उलट या ऊपर की तरफ लगाएं। मास्क को चेहरे पर लगाकर कुछ देर सूखने दें। जब यह पूरी तरह सूख जाए, तो इसे धीरे-धीरे हटाएं। मास्क को खींचते समय जल्दबाजी न करें, क्योंकि ऐसा करने से त्वचा में खिंचाव, लालिमा या जलन हो सकती है।

उबटन में किन चीजों से बचें?

चेहरे के बाल हटाने के चक्कर में ऐसी चीजें न मिलाएं जिनसे त्वचा में जलन हो सकती है।

नींबू का रस: चेहरे पर नींबू लगाने से जलन और संवेदनशीलता बढ़ सकती है। इसे लगाते समय बहुत सावधानी बरतें।

बेकिंग सोडा: चेहरे पर इसे रगड़ना स्किन में रूखापन और जलन पैदा कर सकता है। अनचाहे बाल हटाने के लिए इसके इस्तेमाल का भरोसेमंद प्रमाण भी नहीं है।

बहुत खुरदरी चीजें: किसी भी उबटन को बहुत जोर से रगड़कर बाल निकालने की कोशिश न करें। इससे त्वचा की ऊपरी परत को नुकसान पहुंच सकता है।

बहुत गर्म मिश्रण: जिलेटिन को गर्म करने के बाद इसे सीधे चेहरे पर न लगाएं। पहले तापमान जांच लें, क्योंकि गर्म मिश्रण से त्वचा जल सकती है।

ऐसी चीजें जिनसे पहले एलर्जी हुई हो: चेहरे पर कोई नया मिश्रण लगाने से पहले सावधानी रखें। थोड़ी मात्रा को छोटे हिस्से पर लगाकर पैच टेस्ट करें।

इस्तेमाल से पहले इन बातों का रखें ध्यान

अगर त्वचा पहले से लाल है, उस पर कट या घाव है, सनबर्न है या किसी कॉस्मेटिक के इस्तेमाल से जलन हो रही है तो ऐसे मास्क का इस्तेमाल न करें।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी बताए गए घरेलू तरीके पर आधारित है। चेहरे पर कोई भी नया मिश्रण लगाने से पहले पैच टेस्ट करें। त्वचा पर लगातार जलन, एलर्जी या असामान्य रूप से बाल बढ़ने की समस्या हो तो त्वचा विशेषज्ञ से सलाह लें।