बारिश के मौसम में घर की दीवारों पर सीलन और नमी की समस्या आम है। सीलन के निशान दीवारों पर धीरे-धीरे बढ़ने लगते हैं, जिससे दीवारों को नुकसान पहुंच सकता है। साथ ही घर का लुक भी खराब होता है। इस दौरान जब भी कोई घर पर आता है तो उसकी नजर सबसे पहले इन्हीं सीलनभरी दीवारों पर जाती है। ऐसे में हर बार पेंट करवाकर सीलन को छिपाना संभव नहीं है। इसके लिए आप वॉलपेपर का सहारा ले सकते हैं, जो एक बजट फ्रेंडली और आसान तरीका साबित हो सकता है।

अगर आप भी दीवारों की सीलन से परेशान हैं और घर का लुक बदलना चाहते हैं, तो कुछ वॉलपेपर डिजाइन की मदद ले सकते हैं। इससे सीलन भी आसानी से छिप सकती है और घर भी आकर्षक और सुंदर नजर आता है।

जियोमेट्रिक वॉलपेपर डिजाइन

मॉडर्न और स्टाइलिश लुक के लिए दीवारों पर जियोमेट्रिक वॉलपेपर ट्राई कर सकते हैं। इसमें गोल, चौकोर, त्रिकोण और अलग-अलग शेप के पैटर्न देखने को मिलते हैं। यह दीवारों को बोल्ड लुक दे सकते हैं। बेडरूम के लिए आप हल्के और सिंपल पैटर्न वाले डिजाइन चुन सकते हैं।

फ्लोरल वॉलपेपर डिजाइन

फ्लोरल वॉलपेपर दिखने में काफी आकर्षक लगते हैं। बेडरूम की दीवार सीलन से खराब दिख रही है, तो फ्लोरल डिजाइन वाले वॉलपेपर अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। यह दिखने में काफी फ्रेश और खूबसूरत लगते हैं। खासकर बच्चों के कमरे में ये वॉलपेपर डिजाइन एक अलग अनुभव दे सकते हैं।

3डी वॉलपेपर डिजाइन

अगर घर को यूनिक और आकर्षक लुक देना चाहते हैं, तो लिविंग रूम में 3डी वॉलपेपर डिजाइन चुन सकते हैं। इस तरह के वॉलपेपर बहुत ही शानदार लगते हैं। इन्हें आप लिविंग रूम के अलावा बेडरूम, किचन या स्टडी रूम में भी लगवा सकते हैं। इससे दीवारों की सीलन भी छिप जाएगी और घर भी स्टाइलिश लगेगा।

टेक्सचर वॉलपेपर डिजाइन

टेक्सचर वॉलपेपर कमरे की दीवारों को गहराई और सुंदरता देते हैं। इसमें ईंट, पत्थर, वुडन, मार्बल या 3डी जैसे कई डिजाइन मिल जाते हैं। इसे आप कमरे के फर्नीचर और कलर थीम के अनुसार चुन सकते हैं। बेडरूम के लिए सॉफ्ट और न्यूट्रल पैटर्न चुनें और लिविंग रूम के लिए स्टोन टेक्सचर अच्छा लग सकता है।

मंदिर वॉलपेपर डिजाइन

कई बार ऐसा होता है कि मंदिर की दीवार पर कहीं कोने या छोटी-सी जगह पर सीलन आ जाती है। ऐसे में इसे छिपाने के लिए आप इन डिजाइन से आइडिया ले सकते हैं। बाजार में कई रंग, पैटर्न और डिजाइन के वॉलपेपर आसानी से मिल जाएंगे, जो दीवारों को नया लुक देने में मदद कर सकती हैं।

रूफ वॉलपेपर डिजाइन

दीवारों के अलावा अगर रूफ या छत पर भी सीलन दिख रही है, तो इसे छिपाने के लिए रूफ वॉलपेपर के डिजाइन को सिलेक्ट कर सकते हैं। छत के ऊपर बादल, पेड़ पौधे या हल्के नीले रंग के वॉलपेपर को चुन सकते हैं। ये डिजाइन दिखने में काफी सुंदर और स्टाइलिश लगते हैं।