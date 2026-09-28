फटे और रूखे होंठों पर बार-बार लिप बाम लगाने के बाद भी अगर सूखी परत नजर आती है तो सिर्फ बाम लगाना ही काफी नहीं है। बदलते मौसम में रूखापन बढ़ने, कम पानी पीने से होंठ ड्राई हो सकते हैं। ऐसे में होंठों की देखभाल करते समय उन्हें जोर से रगड़ने के बजाय हल्के हाथों से एक्सफोलिएट और अच्छी तरह मॉइस्चराइज करना जरूरी है। घर पर मौजूद कुछ चीजों से आसान लिप स्क्रब भी बनाया जा सकता है। आइए जानते हैं सही तरीका और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

सबसे पहले जानें होंठ बार-बार फटने की वजह

होंठों की त्वचा शरीर के दूसरे हिस्सों की तुलना में काफी नाजुक होती है। ठंडी या सूखी हवा, धूप, होंठों को बार-बार जीभ लगाने की आदत और कुछ लिप प्रोडक्ट्स की वजह से होंठ रूखे और परतदार महसूस हो सकते हैं। इसलिए केवल सूखी परत हटाने के बजाय होंठों को नमी देना भी जरूरी है।

लिप स्क्रब लगाने से पहले करें ये काम

बहुत सूखी परत को सीधे स्क्रब करने या खींचकर निकालने से बचें। एक साफ मुलायम कपड़े को हल्के गुनगुने पानी में भिगोकर निचोड़ लें। इसे कुछ देर होंठों पर हल्के से रखें। इससे सूखी त्वचा थोड़ी नरम महसूस हो सकती है। इसके बाद अगर होंठों पर सिर्फ हल्की सूखी परत है तो बहुत हल्के हाथों से स्क्रब किया जा सकता है।

घर पर ऐसे बनाएं आसान लिप स्क्रब

इन चीजों की पड़ेगी जरूरत

1 चम्मच बारीक पिसी चीनी

आधा चम्मच शहद

दोनों को अच्छी तरह मिला लें। यहां ध्यान रखें कि चीनी के दाने बहुत मोटे न हों। होंठों की त्वचा नाजुक होती है, इसलिए मोटे दानों से जोर से रगड़ना ठीक नहीं है।

कैसे लगाएं?

होंठों को साफ करने के बाद स्क्रब की थोड़ी सी मात्रा उंगली पर लें। इसे होंठों पर बहुत हल्के हाथ से लगाएं। करीब 20–30 सेकंड से ज्यादा रगड़ने की जरूरत नहीं है।

इसके बाद इसे साफ पानी से धो लें और तुरंत कोई अच्छा मॉइस्चराइजिंग लिप बाम या पेट्रोलियम जेली लगा लें।

हर दिन लिप स्क्रब करना जरूरी नहीं

फटे होंठों को ठीक करने के चक्कर में बार-बार स्क्रब करना सही तरीका नहीं है। ज्यादा रगड़ने से होंठों में जलन और संवेदनशीलता बढ़ सकती है।

अगर होंठ बहुत ज्यादा सूखे हैं, उनमें कट है, दर्द हो रहा है या खून आ रहा है तो स्क्रब करने के बजाय मॉइस्चराइजिंग पर ध्यान देना बेहतर है।

फटे होंठों की समस्या में ये गलतियां न करें

होंठों की ड्राईनेस के साथ कई बार हमारी रोज की कुछ आदतें भी समस्या बढ़ा सकती हैं। इसलिए—

होंठों पर बार-बार जींभ फेरने से बचें।

ड्राई स्किन को दांत या उंगलियों से खींचकर न निकालें।

बहुत जोर से स्क्रब न करें।

जिस लिप प्रोडक्ट को लगाने के बाद जलन या चुभन हो, उसे इस्तेमाल करना बंद कर दें।

लिप बाम खरीदते समय क्या देखें?

फटे होंठों के लिए ऐसा लिप प्रोडक्ट चुनना बेहतर है जो होंठों को नमी देकर उसे बनाए रखने में मदद करे। पेट्रोलियम जेली यानी petrolatum जैसे occlusive ingredients नमी को लॉक करने में मदद कर सकते हैं।

कब डॉक्टर को दिखाना चाहिए?

अगर होंठ लगातार फटते रहते हैं, बार-बार खून आता है, घाव या ज्यादा सूजन होती है या घरेलू देखभाल के बावजूद समस्या लंबे समय तक बनी रहती है तो डॉक्टर या डर्मेटोलॉजिस्ट से सलाह लेना बेहतर है।

डिस्क्लेमर: यह लेख सामान्य जानकारी के लिए है। किसी भी घरेलू उपाय से जलन या एलर्जी महसूस हो तो उसका इस्तेमाल बंद कर दें। लगातार या गंभीर समस्या होने पर डॉक्टर या त्वचा विशेषज्ञ की सलाह लें।