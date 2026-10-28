भारतीय रसोई में बैंगन का खास स्थान है। इसकी मदद से कई सारे स्वादिष्ट व्यंजन तैयार किए जाते हैं। अक्सर हम बैंगन का भर्ता, भरवा बैंगन और बैंगन भाजा जैसे व्यंजन बड़े चाव से खाते हैं। इन्हीं में से एक हैदराबादी बघारे बैंगन भी है, जो अपने खास स्वाद और बनावट के लिए जाना जाता है। यह हैदराबाद की मशहूर पारंपरिक डिश है, जिसे छोटे बैंगनों और मूंगफली, तिल, नारियल और मसालों से तैयार किया जाता है। इसका खट्टा, मसालेदार और हल्का मीठा स्वाद खाने को खास बनाता है। इसे आप घर पर भी आसानी से बना सकते हैं। आइए जानते हैं इसे बनाने के लिए जरूरी सामान और विधि के बारे में:

हैदराबादी बघारे बैंगन के लिए सामग्री

500 ग्राम छोटे बैंगन

4-5 बड़े चम्मच तेल

आधा छोटा चम्मच जीरा

आधा छोटा चम्मच राई

8-10 करी पत्ते

एक चुटकी हल्दी पाउडर

आधा से 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर

स्वादानुसार नमक

जरूरत के अनुसार पानी

2 बड़े चम्मच बारीक कटा हुआ हरा धनिया

ग्रेवी तैयार करने के लिए सामग्री

3 बड़े चम्मच मूंगफली

1 बड़ा चम्मच सफेद तिल

2 बड़े चम्मच सूखा नारियल

2 मध्यम आकार के प्याज

1 इंच का टुकड़ा अदरक

5-6 लहसुन कलियां

आधा छोटा चम्मच जीरा

1 छोटा चम्मच साबुत धनिया

1 बड़ा चम्मच इमली का गूदा

जरूरत के अनुसार पानी

हैदराबादी बघारे बैंगन बनाने की आसान विधि

सबसे पहले छोटे बैंगनों को अच्छी तरह धोकर सुखा लें। अब हर बैंगन में नीचे की तरफ से दो कट इस तरह लगाएं कि डंठल जुड़ा रहे और बैंगन पूरी तरह अलग न हो। इससे मसाले बैंगन के अंदर तक पहुंचेंगे। इसके बाद एक कड़ाही में मूंगफली को धीमी आंच पर भूनें, जब तक उससे खुशबू न आने लगे, तो उसे निकाल लें। अब उसी कड़ाही में तिल और सूखा नारियल अलग-अलग हल्का सुनहरा होने तक भून लें।

उसी कड़ाही में थोड़ा तेल डालें और कटे हुए प्याज को सुनहरा होने तक भून लें। इसमें अदरक और लहसुन डालकर एक-दो मिनट पकाएं। फिर इसे ठंडा होने दें। भुनी हुई मूंगफली, तिल, नारियल, प्याज-अदरक-लहसुन का मिश्रण, जीरा और साबुत धनिया मिक्सर में डालकर थोड़ा पानी मिलाते हुए बारीक और गाढ़ा पेस्ट तैयार कर लें। इमली को गर्म पानी में भिगोकर उसका गूदा निकाल लें और अलग रख दें।

अब कड़ाही में 2-3 बड़े चम्मच तेल गर्म करें। इसमें बैंगन डालकर मध्यम आंच पर चारों तरफ से हल्का सुनहरा होने तक पकाएं। बैंगनों को बीच-बीच में पलटते हुए हल्का सुनहार और थोड़ा नरम होने तक पकाएं। फिर निकालकर अलग रख लें। अब उसी कड़ाही में जरूरत के अनुसार तेल डालकर राई और जीरा चटकाएं, फिर करी पत्ते डाल दें। तैयार पेस्ट डालकर धीमी से मध्यम आंच पर 5-7 मिनट भून लें। इसमें हल्दी, लाल मिर्च और नमक मिलाएं। मसाला कड़ाही के तले में चिपकने लगे, तो थोड़ा पानी डालते रहें।

ग्रेवी में इमली का गूदा और लगभग 1 से डेढ़ कप पानी डालकर अच्छी तरह मिलाएं। अब तले हुए बैंगन इसमें डालें और ढककर धीमी आंच पर 15-20 मिनट पकाएं। बीच-बीच में हल्के हाथ से चलाएं। ग्रेवी गाढ़ी हो जाए और बैंगन अच्छी तरह पककर नरम हो जाए, तो गैस बंद कर दें। अंत में ऊपर से बारीक कटा हरा धनिया डाल दें। इसे आप रोटी, पराठे, नान या चावल के साथ परोस सकते हैं।

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