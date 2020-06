Chandra Grahan or Lunar Eclipse 2020 Date and Time in India: आज भी चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण को लेकर लोगों के मन में कई मिथक जुड़े हैं। लोगों के मन में आज भी यह एक डर है कि चंद्रग्रहण को नंगी आंखों से देखने पर नुकसान हो सकता है या नहीं। माना जाता है कि सूर्य ग्रहण को नंगी आंखों से देखने पर आंखों को नुकसान पहुंचता है। मगर चंद्र ग्रहण के साथ ऐसा नहीं है। इसे नंगी आंखों से भी देखा जा सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार, पूर्ण चंद्र ग्रहण को नंगी आंखों से देखना सुरक्षित होता है। ऐसा करने से आंखों को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता है। असल का एक आंशिक चरण होता है, जिसमें चंद्रमा का कुछ भाग धरती की परछाईं से गुजरता है, जबकि दूसरे चरण में चंद्रमा पूरी तरह धरती की परछाईं से गुजरता है।

सूर्य ग्रहण आंखों को कैसे प्रभावित करता है: सूर्य ग्रहण के दौरान उससे निकलने वाला रेडिएशन आंखों के नाजुक टिशू को डैमेज करता है, जिस वजह से आखों में विजन इशू यानि देखने में दिक्कत हो सकती है। इसे रेटिनल सनबर्न भी कहते हैं। इस वजह से आंखों की रोशनी कुछ वक्त या फिर हमेशा के लिए भी जा सकती है। इसलिए इसे कभी भी नग्न आंखों से नहीं देखना चाहिए। लेकिन चंद्र ग्रहण के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप इसे नग्न आंखों से देख सकते हैं। इसके अलावा चश्मा और टेलिस्कोप से भी चंद्र ग्रहण देखा जा सकता है।

कैसे देख सकते हैं ये ग्रहण?

वैज्ञानिकों के अनुसार, इस ग्रहण को देखने के लिए किसी तरह के खास चश्मे की जरूरत नहीं है। आप नंगी आंखों से भी ये चंद्र ग्रहण देख सकते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से ये पूरी तरह सुरक्षित है।