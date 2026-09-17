करघे पर जब महीन रेशम और सूती धागे साथ आते हैं, तो तैयार होती है चंदेरी की वह पहचान जिसने इसे देशभर में खास जगह दिलाई। हल्का, महीन और पारदर्शी दिखने वाला यह कपड़ा सिर्फ पहनावा नहीं, बल्कि चंदेरी के बुनकरों के पुराने हुनर की मिसाल है। मध्य प्रदेश के चंदेरी शहर का नाम सुनते ही चंदेरी साड़ी की याद आ जाती है।

महीन कपड़ा, हल्की चमक, बारीक डिजाइन और ऐसी बुनाई जिसमें धागों के बीच की जगह भी नजर आती है। लेकिन चंदेरी की असली कहानी सिर्फ खूबसूरत साड़ी तक सीमित नहीं है। इसके पीछे ऐसा हुनर है, जो लंबे समय से इस शहर की पहचान बना हुआ है।

चंदेरी की पारंपरिक साड़ी में लंबाई की दिशा में जाने वाले धागों यानी ताने में रेशम और चौड़ाई की दिशा में जाने वाले धागों यानी बाने में सूत का इस्तेमाल किया जाता है। यही मेल इसकी खास पहचान में शामिल है। भारत सरकार के India Handloom Brand के आधिकारिक विवरण में भी चंदेरी की इसी बुनाई का जिक्र मिलता है। इसकी बुनाई में क्या खास है और सदियों पुराने इस हुनर की कहानी क्या है, आइए समझते हैं।

आखिर चंदेरी की साड़ी में ऐसा क्या है खास?

चंदेरी के कपड़े को देखकर सबसे पहले उसकी महीन बुनाई और हल्का-सा पारदर्शी रूप नजर आता है। यह सिर्फ दिखने की बात नहीं है। इसके पीछे बुनाई का खास तरीका है। पारंपरिक चंदेरी में ताने के लिए बिना गोंद हटाए गए मुलबेरी रेशम के धागे का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि बाने में सूती धागा लिया जाता है। इस तरह के रेशमी ताने और कपड़े को बहुत घना न बुनने की वजह से चंदेरी का कपड़ा हल्का और पारदर्शी दिखाई देता है।

यानी चंदेरी की पहचान सिर्फ यह नहीं कि इसमें रेशम इस्तेमाल होता है। रेशम किस तरह के धागे के रूप में लिया गया, उसके साथ सूत कैसे बुना गया और करघे पर कपड़े को किस तरह तैयार किया गया—इन सबका मिलाजुला असर इसकी खासियत बनता है।

कहां से आती है कपड़े में हल्की पारदर्शिता ?

यही चंदेरी की बुनाई की सबसे दिलचस्प बातों में से एक है। अगर धागों को बहुत ज्यादा पास-पास और घना बुन दिया जाए तो कपड़ा ज्यादा भरा हुआ दिखाई देगा। लेकिन चंदेरी का कपड़ा बहुत घना नहीं बुना जाता। इसी वजह से इसमें हल्कापन और पारदर्शिता दिखाई देती है।

भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय की Woven Narratives में भी चंदेरी को हल्के और पारदर्शी कपड़े के रूप में बताया गया है, जिसे रेशम और सूती धागों से बुना जाता है।

खास क्यों है रेशम और सूत का मेल इतना?

चंदेरी की पारंपरिक रेशम-सूती साड़ी में रेशम का धागा ताने में और सूती धागा बाने में जाता है। रेशम कपड़े को अपनी चमक देता है, जबकि महीन सूती धागे के साथ इसकी बुनाई चंदेरी के खास रूप को तैयार करती है।

यह साड़ी बनती कैसे है?

चंदेरी की बुनाई में गड्ढे वाले करघे और चौखटे वाले करघे का इस्तेमाल किया जाता है। डिजाइन तैयार करने के लिए जाला जैसी तकनीक का इस्तेमाल होता है। कुछ मामलों में जेकॉर्ड का भी इस्तेमाल किया जाता है।

जाला तकनीक में डिजाइन के हिसाब से धागों को ऊपर उठाने का काम हाथ से किया जाता है। इसके बाद बाने के धागे को उस हिस्से से गुजारा जाता है जहां डिजाइन बनाना होता है। इस तरह साड़ी के शरीर और पल्लू पर अलग-अलग आकृतियां तैयार की जाती हैं।

किनारे पर अलग तरह की बुनाई के लिए डॉबी का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें डिजाइन के अनुसार कुछ धागों को ऊपर उठाया जाता है, जिससे बॉर्डर की आकृति तैयार होती है।

आज मशीनों और नए साधनों के दौर में भी यह जानना दिलचस्प है कि चंदेरी की पारंपरिक बुनाई में डिजाइन बनाने की प्रक्रिया अपने आप में एक खास हुनर है।

चंदेरी की साड़ी पर क्यों दिखते हैं सिक्के और फूल?

चंदेरी की पहचान सिर्फ उसके कपड़े से नहीं, बल्कि उसके डिजाइन से भी होती है। पुराने और पारंपरिक चंदेरी डिजाइनों में सिक्के, फूल-पत्तियां और मोर जैसी आकृतियां देखने को मिलती हैं। समय के साथ डिजाइन में बदलाव आया और ज्यामितीय आकृतियां भी चंदेरी का हिस्सा बनीं। इन डिजाइन को सिर्फ साड़ी पर छापा नहीं जाता। बुनाई के दौरान धागों की मदद से इन्हें तैयार किया जाता है। यही वजह है कि चंदेरी की साड़ी में डिजाइन और कपड़ा एक-दूसरे से अलग नहीं लगते, बल्कि पूरी बुनाई का हिस्सा दिखाई देते हैं।

जरी का काम चंदेरी को देता है अलग चमक

चंदेरी की कई पारंपरिक साड़ियों में सोने और चांदी की जरी का इस्तेमाल भी किया जाता है। इसका इस्तेमाल किनारे, पल्लू और कपड़े के दूसरे हिस्सों में डिजाइन बनाने के लिए किया जाता रहा है। हल्के और महीन कपड़े पर जरी का काम अलग से उभरकर दिखाई देता है। यही रेशम की चमक और जरी की चमक मिलकर चंदेरी साड़ी को खास रूप देती है।

क्या चंदेरी सिर्फ साड़ी का नाम है?

चंदेरी की पहचान साड़ी से सबसे ज्यादा जुड़ी हुई है, लेकिन यहां बनने वाले कपड़ों का इस्तेमाल दूसरे पहनावों में भी होता है। मध्य प्रदेश पर्यटन के अनुसार चंदेरी की रेशम-सूती बुनाई से बने कपड़ों की पहचान उनकी चमक और हल्केपन से जुड़ी है। चंदेरी साड़ी को उसकी भौगोलिक पहचान के लिए GI यानी भौगोलिक संकेत का पंजीकरण मिला हुआ है।

सदियों पुराना है चंदेरी का बुनाई का हुनर

सरकारी हस्तशिल्प दस्तावेज चंदेरी की साड़ी को सदियों पुरानी पारंपरिक बुनाई बताते हैं। हालांकि चंदेरी के इतिहास को लेकर अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग पुराने दावे मिलते हैं। मध्य प्रदेश पर्यटन भी चंदेरी की साड़ियों की लोकप्रियता को पुराने समय से जोड़ता है और बताता है कि राजघरानों में भी इनकी पसंद रही है।