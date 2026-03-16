चाणक्य नीति में जीवन को सफल और सुरक्षित बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। नीति शास्त्र में विशेष रूप से उन सात प्रकार के लोगों का जिक्र किया गया है, जिनसे हमेशा दूरी बनाकर रखना चाहिए। इन लोगों की संगति से भविष्य में कई प्रकार की मुसीबतें उत्पन्न हो सकती हैं।

1- अमीर और स्वार्थी लोग

चाणक्य नीति के अनुसार अमीर लोगों पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। ऐसे लोग केवल अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए दूसरों का इस्तेमाल करते हैं। उनकी मित्रता और सहयोग स्वार्थ पर आधारित होता, इसलिए इसे हमेशा दूरी बनाकर रखना चाहिए।

2- चालबाज और कपटी स्त्री

चाणक्य नीति में बताया गया है कि धोखेबाज और कपटी औरतों की संगति से जीवन में परेशानियां बढ़ सकती हैं। ऐसी स्त्रियों की चालाकी और छिपी नीयत अक्सर दूसरों के लिए नुकसानदायक साबित होती है। ऐसे में इनसे भी जितना संभव हो, उतना दूर रहना चाहिए।

3- ऐसे मित्र से रहें दूर

जिसे आप मित्र मानते हैं, अगर वह आपके कठिन और संकट के समय आपसे संबंध तोड़ ले या फिर अन्य कोई बहाना बनाए तो, उससे भी दूरी बना लेनी चाहिए। चाणक्य नीति में ऐसे लोगों को धूर्त बताया गया है। ऐसे लोग आपके बारे में सिर्फ बुरा ही सोचते हैं। मित्र तो वह होता है और आपके अच्छे और बुरे वक्त दोनों में ही साथ खड़ा हो।

4- दुष्ट और धोखेबाजों से रहें दूर

चाणक्य नीति में बताया गया है कि सांप एक बार डसता है, लेकिन दुष्ट और धोखेबाज व्यक्ति बार-बार धोखा देता है। मौका मिलते ही ऐसे लोग आपको नीचे गिराने की रणनीति तैयार करते हैं। ऐसे लोगों के साथ रहकर कभी भी सुरक्षा या लाभ की उम्मीद नहीं की जा सकती है। ऐसे लोगों की संगति से बेहतर है अकेले रहें।

5- गलत कामों में लिप्त व्यक्ति

कई बार लोग ऐसे लोगों की संगति में रहते हैं जो गलत कामों में लिप्त रहते हैं। लेकिन ऐसे लोगों की संगति आने वाले समय में आपको मुसीबत में डाल सकती है। चाणक्य नीति में बताया गया है कि जो लोग अनैतिक या गलत कार्यों में लिप्त रहते हैं, उनके साथ एक क्षण भी बिताना हानिकारक होता है। ऐसे लोगों के प्रभाव में आने से सिर्फ नुकसान और हानि होता है।

6- नकारात्मक लोगों से रहे दूर

चाणक्य नीति में बताया गया है कि जिन लोगों के साथ रहने से नकारात्मक ऊर्जा और मानसिक असंतुलन उत्पन्न होता है, उनसे तुरंत दूरी बना लेनी चाहिए। ऐसे लोगों की संगति में रहकर कभी सफल नहीं हो सकते।

7- हिंसक व्यक्ति

चाणक्य नीति के अनुसार हिंसक जानवर के पास जाएंगे तो वह मारने के लिए दौड़ेगा। उसी तरह हिंसक या फिर हथियारधारी व्यक्ति भी होते हैं। ऐसे लोगों की प्रवृत्ति अनिश्चित और खतरनाक होती है। थोड़ा सा गुस्सा आने या फिर झगड़ा होने पर ऐसे लोग आपको हानि पहुंच सकते हैं। ऐसे लोगों से भी हमेशा दूर बनाकर रखना चाहिए।

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