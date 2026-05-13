चाणक्य नीति में सफलता, संबंध, शिक्षा, धन, राजनीति, आचरण और समाज से जुड़ी गहरी बातों को सरल शब्दों में समझाया गया है। आचार्य चाणक्य ने अपने अनुभव और ज्ञान के आधार पर जो नीतियां बताई थीं, वह आज भी जीवन में उपयोगी मानी जाती हैं। आज के आधुनिक युग में अगर चाणक्य नीति का पालन किया जाए तो जीवन में आने वाली कई बड़ी परेशानियों को आसानी से हल किया जा सकता है। चाणक्य नीति में बताया गया है कि व्यक्ति को हमेशा बुद्धिमानी, धैर्य, अनुशासन और सही संगति के साथ जीवन जीना चाहिए।

चाणक्य नीति केवल राजनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि पारिवारिक जीवन, सामाजिक व्यवहार और व्यक्तिगत विकास के लिए भी प्रेरणादायक मानी जाती है। चाणक्य नीति में इस बारे में भी बताया गया है कि इंसान को किन 3 जगहों को तुरंत छोड़ देना चाहिए। नीति शास्त्र के अनुसार ऐसी जगह पर रुकने वालों को मूर्ख समझा जाता है।

1- इज्जत

चाणक्य नीति के अनुसार उस देश या जगह पर एक पल भी नहीं ठहरना चाहिए जहां आपकी इज्जत न हो। जहां आपका बार-बार अपमान, तिरस्कार या अनदेखी हो, वहां रहने से सोच और कार्यक्षमता दोनों प्रभावित होती हैं। आत्मविश्वास में कमी हो सकती है। चाणक्य नीति में मान-सम्मान को व्यक्ति की सबसे बड़ी पूंजी माना गया है, क्योंकि सम्मान मिलने से आत्मबल बढ़ता है और जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है।

2- रोजगार

चाणक्य नीति में बताया गया है कि व्यक्ति को ऐसे स्थान पर एक पल भी नहीं रुकना चाहिए जहां रोजगार या आजीविका के उचित साधन उपलब्ध न हों। जीवन को चलाने के लिए काम और आय का होना जरूरी होता है, क्योंकि बिना रोजगार के व्यक्ति आर्थिक परेशानियों का सामना कर सकता है। इसलिए बेहतर भविष्य, आर्थिक स्थिरता और सम्मानजनक जीवन के लिए उस स्थान की तलाश करनी चाहिए जहां रोजगार, व्यापार और उन्नति के पर्याप्त अवसर मौजूद हों।

3- ज्ञान

चाणक्य नीति में ज्ञान को व्यक्ति की सबसे बड़ी शक्ति और असली धन बताया गया है। नीति शास्त्र के अनुसार जिस स्थान पर शिक्षा, सीखने और ज्ञान प्राप्त करने के अवसर न हों, वहां एक क्षण भी नहीं रुकना चाहिए। जिस वातावरण में शिक्षा का महत्व न हो या जहां व्यक्ति अपने विचार और कौशल विकसित न कर सके, वहां रुकना मतलब खुद का नुकसान करने जैसा है। इसलिए जहां आपको ज्ञान अर्जित करने का अवसर न मिले वहां से तुरंत दूरी बना लेना चाहिए।

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