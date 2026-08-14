Chanakya Niti in Hindi: जीवन में आगे बढ़ने और सफलता पाने के लिए सिर्फ मेहनत करने से काम नहीं चलता है। उसके लिए सही समय पर सही फैसले लेना भी उतना ही जरूरी होता है। सफलता का स्वाद चखने के लिए क्या करना चाहिए और किन गलतियों को करने से बचना चाहिए ये भी हमें पता होना चाहिए। कई बार लोग अनजाने में ऐसी आदतों का शिकार हो जाते हैं या फैसले ले लेते हैं जो बाद में उनकी तरक्की की राह में बाधा बन सकते हैं।

आचार्य चाणक्य ने इसको लेकर नीतियां बताई थीं, जो आज भी प्रासंगिक हैं। चाणक्य ने व्यक्ति को सोच-समझकर कदम उठाने, सही संगति चुनने, ज्ञान को महत्व देने और हर किसी पर आंख बंद करके भरोसा न करने जैसी बातें बताई थीं। ऐसे में अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इन 7 गलतियों के बारे में पता होना जरूरी है। आइए जानते हैं चाणक्य नीति से जुड़ी ऐसी ही कुछ सीख के बारे में।

बिना सोचे-समझे किसी काम की शुरुआत करना

आचार्य चाणक्य की नीति-विचारों में हमेशा सोच-समझकर कोई भी काम करने की सलाह दी जाती है। काम शुरू करने से पहले उसके उद्देश्य, परिणाम और अपनी क्षमता पर विचार करना जरूरी है।

ज्ञान और सीखने को महत्व न देना

चाणक्य नीति में ज्ञान और सीखने को बेहद जरूर बताया गया है। जीवन में आगे बढ़ना है तो हमेशा सीखना जारी रखें। इसे बंद कर देना या खुद को सबकुछ जानने वाला समझना एक बड़ी गलती है।

गलत संगति को नजरअंदाज करना

एक प्रसिद्ध श्लोक में मूर्ख शिष्य, दुष्ट स्वभाव वाले व्यक्ति और अनुचित संगति से होने वाली परेशानी का जिक्र देखने को मिलता है। ऐसे में गलत लोगों या गलत संगति से हमेशा दूर रहें।

मीठी बातों में आकर किसी पर आंख बंद करके भरोसा करना

चाणक्य नीति में ऐसे व्यक्ति से सावधान रहने की बात कही गई है जो सामने तो बहुत अच्छी-अच्छी बातें करते हैं लेकिन पीछे से आपके सगे नहीं होते हैं। ऐसे में हर किसी पर तुरंत भरोसा करना बंद कर दें।

अपनी हर बात और योजना सबके सामने जाहिर कर देना

चाणक्य नीति में गोपनीयता का महत्व बताया गया है। अपनी हर योजना, कमजोरी या निजी बात बिना सोचे सबके साथ साझा करने की गलती कभी न करें।

भविष्य की मुश्किलों के लिए धन और संसाधन बचा कर न करना

चाणक्य के नीति-विचारों में मुश्किल समय के लिए धन और संसाधन बचाने की बात आती है। भविष्य को लेकर लापरवाह रहना, किसी भी तरह से धन या संसाधन का बचाव न करना आपको मुसिबत में डाल सकता है।

सिर्फ किस्मत या जन्म को सफलता का आधार मान लेना

चाणक्य नीति का एक व्यापक विचार यह है कि व्यक्ति का मूल्य उसके कर्म, ज्ञान और गुणों से जुड़ा है। इसलिए मेहनत करने के बजाय सिर्फ परिस्थितियों या किस्मत को दोष देना बंद कर दें। ये आदत आपको हमेशा सफलता से दूर रखेगी। उम्मीद है ये खबर आपको पसंद आई होगी, इससे अलग यहां क्लिक कर पढ़ें: हार के बाद टूट गई है हिम्मत तो पढ़िए ये 15 मोटिवेशनल कोट्स, मिल सकती है नई ऊर्जा

Disclaimer: यह लेख चाणक्य नीति से जुड़े प्रचलित विचारों और सामान्य जानकारी पर आधारित है। इनके अर्थ अलग-अलग व्याख्याओं में भिन्न हो सकते हैं।