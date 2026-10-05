क्या आपके यहां लगे चमेली के पौधे में नई पत्तियां तो खूब निकल रही हैं और पौधा भी हरा-भरा है, लेकिन फूल और कलियों की संख्या बहुत कम हो गई है? ऐसे में चमेली के पौधे में फ्लॉवरिंग बढ़ाने के लिए आपको कुछ छोटी-छोटी बातों पर ध्यान देने की जरूरत है। मौसम बदल रहा है ऐसे में कई बार धूप की कमी, जरूरत से ज्यादा पानी, गमले की मिट्टी का सख्त होना या पुरानी शाखाओं की ज्यादा भरमार कम कलियां या फूल आने की वजह बन सकती है।

सबसे पहले करें हल्की प्रूनिंग

अगर चमेली के पौधे की शाखाएं बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, आपस में उलझी हुई हैं या कुछ शाखाएं सूखी और कमजोर हैं तो उनकी हल्की छंटाई करें। पुरानी और बेकार शाखाओं को हटाने से पौधे में नई शाखाओं के निकलने के लिए जगह बन सकती है। ध्यान रखें कि एक साथ बहुत ज्यादा शाखाएं न काटें।

गमले की मिट्टी को चेक करें

चमेली के पौधे में कलियां या फूल कम आ रहे हैं तो आपको समय-समय पर गमले की मिट्टी को भी चेक करना चाहिए। कई महीनों तक एक ही गमले में रहने से मिट्टी ऊपर से सख्त हो सकती है। मिट्टी की ऊपरी परत को हल्के हाथ से गुड़ाई करके ढीला करें। ऐसा करते समय जड़ों को नुकसान न पहुंचाएं।

धूप का ध्यान रखें

मौसम बदलने पर धूप का पैटर्न भी बदलता है। चमेली को अच्छी फ्लॉवरिंग के लिए पर्याप्त रोशनी चाहिए। इसलिए पौधे को ऐसी जगह रखें जहां उसे रोज कुछ घंटे अच्छी धूप मिल सके। अगर पौधा लगातार छायादार जगह पर रहेगा तो पत्तियां तो बढ़ सकती हैं, लेकिन फूल कम आ सकते हैं।

पानी जरूरत के हिसाब से दें

मौसम बदलने के साथ पौधे की पानी की जरूरत भी बदलती है। सिर्फ तय रूटीन के हिसाब से रोज पानी डालने के बजाय पहले मिट्टी देखें। अगर ऊपर की मिट्टी सूखी महसूस हो रही है तभी पानी दें। वहीं गमले के नीचे ड्रेनेज होल जरूर होने चाहिए, ताकि अतिरिक्त पानी बाहर निकल सके।

मिट्टी में जैविक खाद डालें

अगर लंबे समय से पौधे को खाद नहीं दी है तो उसकी मिट्टी में अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद, कंपोस्ट या वर्मी-कंपोस्ट दी जा सकती है। इसके लिए आप नीम खली से भी जैविक खाद तैयार कर सकते हैं।

पौधा बहुत पुराने गमले में है तो जड़ों पर भी ध्यान दें

अगर चमेली कई समय से एक ही गमले में लगी है और उसकी जड़ें गमले के नीचे से निकल रही हैं या अंदर बहुत ज्यादा भर गई हैं, तो पौधे को थोड़े बड़े गमले में लगाने की जरूरत पड़ सकती है।

कलियों और नई पत्तियों को ध्यान से देखें

कभी-कभी पौधा हरा तो दिखाई देता है, लेकिन नई पत्तियों और कलियों पर छोटे कीड़े लगे होते हैं। पत्तियों का मुड़ना, चिपचिपापन या असामान्य दाग दिखें तो पौधे को अच्छी तरह जांचें। जरूरत होने पर नीम आधारित कीटनाशक का इस्तेमाल कर सकते हैं।

केले के छिलके, कॉफी या फिटकरी—सब कुछ एक साथ न डालें

चमेली में फूल बढ़ाने के लिए इंटरनेट पर केले के छिलके का पानी, कॉफी, चायपत्ती, फिटकरी, एप्सम सॉल्ट और दही जैसे कई घरेलू नुस्खे बताए जाते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इन्हें एक साथ पौधे में डाल दिया जाए।

डिस्क्लेमर: पौधे की देखभाल और फूल आने के लिए बताए गए तरीके सामान्य बागवानी जानकारी पर आधारित हैं। पौधे की किस्म, मिट्टी, मौसम और उसकी मौजूदा स्थिति के अनुसार नतीजे अलग हो सकते हैं।