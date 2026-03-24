Chaitra Navratri Day 6 Maa Katyayani Wishes: चैत्र नवरात्रि के छठे दिन यानी 24 मार्च (बुधवार) को मां दुर्गा के छठवें रूप मां कात्यायनी की पूजा की जाएगी। ऐसी धार्मिक मान्यताएं हैं कि मां के इस स्वरूप की पूजा करने से सुख-समृद्धि, धन-संपदा, वैवाहिक सुख, सौभाग्य की प्राप्ति हो सकती है। पुराणों के अनुसार, मां कात्यायनी का वाहन सिंह है।

देवी दुर्गा के इस स्वरूप की चार भुजाएं हैं। मैया के हर स्वरूप की श्रृद्धालु पूरी आस्था के साथ पूजा-अर्चना कर रहे हैं। अगर आप भी मैया के भक्त हैं तो अपने प्रियजनों को संदेश भेजकर इस खास दिन की शुभकामनाएं दे सकते हैं। यहां कुछ बेहतरीन बधाई संदेश दिए गए हैं जिसके आप अपने स्टेटस पर भी लगा सकते हैं।

चन्द्रहासोज्ज्वलकरा शार्दूलवरवाहना।

कात्यायनी शुभं दद्याद् देवी दानवघातिनी॥

चैत्र नवरात्रि 2026 के छठें दिन की हार्दिक शुभकामनाएं!

भक्तों के दुःख दूर भगाएं,

उनको अपार सुख दे जाती है,

मन में जो मां दुर्गा को बसाये,

उसकी हर तम्मना पूरी हो जाये।

चैत्र नवरात्रि के छठें दिन की बहुत-बहुत बधाई!

कात्यायनी महामाये , महायोगिन्यधीश्वरी

नन्दगोपसुतं देवी, पति मे कुरु ते नमः

मां कात्यायनी आपके ऊपर कृपा बनाएं रखें.

चैत्र नवरात्रि के छठे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं

जो मां के चरणों में शीश झुकाते हैं,

सारी मुसीबतों से लड़ने की ताकत पाते हैं,

कभी नहीं जाती मुरादें खाली,

मां खुशियों से भर देती है झोली खाली।

कुंवारी कन्याओं को मनोवांछित वर का वरदान देती

मां कात्यायनी दांपत्य जीवन में सुख भर देती

नवरात्रि के छठे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं

अर्थ, कर्म, मोक्ष

प्राप्ति की देवी मां कात्यायनी

आपको सुख समृद्धि वैभव एवं ख्याति प्रदान करें।

नवरात्रि के छठे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं!