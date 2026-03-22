Chaitra Navratri Day 4 Maa Kushmanda Wishes: चैत्र नवरात्रि में हर तरफ भक्ति की बयार बह रही है। मैया के भक्त अपने-अपने तरीके से उन्हें मनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की कतारें देखने के मिल जाती हैं। घर-घर पूजा पाठ हो रहा है। चैत्र नवरात्रि के चौथे दिन मां दुर्गा के चौथे स्वरूप मां कूष्मांडा की पूजा की जाती है।

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कूष्मांडा की पूजा करने के साथ व्रत रखने से जातक को रोग, दोष और शोक से मुक्ति मिल सकती है। भगवती पुराण के अनुसार, अपनी मंद मुस्कान से उन्होंने सम्पूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति की थी। इसी कारण उनका नाम ‘कूष्मांडा’ पड़ा। अगर आप भी देवी भक्त हैं तो अपने प्रियजनों को इस नवरात्रि में शुभकामना संदेश भेजकर आप उनका दिन भी शुभ बना सकते हैं। यहां हम आपके लिए कुछ संदेश लेकर आए हैं, जिन्हें आप सोशल मीडिया पर भी शेयर कर सकते हैं।

मां कुष्मांडा से विनती है कि आपकी हर मनोकामना पूरी हो,

जीवन में कोई दुख ना आए और हर दिन खुशियों से भरा हो।

जय मां कुष्मांडा!

खिले फूल, चिड़ियां करे गान,

मां कूष्मांडा के आशीर्वाद से जीवन हो महान।

जय मां कूष्मांडा!

असाध्य रोगों से मुक्ति दिलाने वाली मां,

ग्रहों के अशुभ प्रभाव को दूर करने वाली मां,

आपके चरणों में फूल चढ़ाकर हम आपका आशीर्वाद पाते हैं।

नवरात्रि के चौथे दिन की शुभकामनाएं!

देवी मां कूष्मांडा हैं

निर्भीक और सौम्‍यता का प्रतीक

माता की कृपा से

जीवन में नहीं आते दुख-तकलीफ

जय मां कूष्मांडा!

कुमकुम भरे कदमों से आए मां आपके द्वार,

सुख-समृद्धि मिले आपको अपार,

दुख-दर्द मिटे जीवन के सारे,

जय हो मां कुष्मांडा हमारे!

कमल पर विराजे मां कूष्मांडा की ज्योत,

देती है अंधकार को दूर करने की सीख।

सुप्रभात! इस पावन सुबह में,

मां आपके जीवन में भर दें अनंत प्रकाश।

जय मां कूष्मांडा!

सुबह सुबह लो मां कूष्मांडा का नाम,

दूर होंगे रोग,दोष,दुख और

पूरे होंगे बिगड़े काम

नवरात्रि 2026 की शुभकामनाएं!

लाल चुनरी ओढ़े मां का दरबार सजा है,

हर भक्त का मन पुलकित हुआ है।

इस नवरात्रि मां आपको अपार खुशियां दें।

जय मां कुष्मांडा!

सुरासंपूर्णकलशं, रुधिराप्लुतमेव च। दधाना हस्तपद्माभ्यां, कपष्मांडा शुभदास्तु में।

हे मां भगवती भटक जाऊं कभी सही राह से तो मुझे सही रास्ता दिखा देना।

इस दुनिया में मेरे जो भी हैं बिगड़े काम बना देना

जय मां कूष्मांडा!

मां कुष्मांडा का आशीर्वाद सदा आप पर बना रहे।

जीवन में सुख-शांति और समृद्धि का वास हो। जय माता दी!