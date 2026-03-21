Chaitra Navratri Day 3 Maa Chandraghanta Wishes: चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन माता के चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा का विशेष महत्व होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मां चंद्रघंटा की पूजा करने से भक्तों के सभी भय और कष्ट दूर होते हैं। साथ ही जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। माता का वाहन सिंह है जो वीरता का प्रतिक है।

ऐसा माना जाता है कि माता की दस भुजाएं हैं। इस स्वरूप को शक्ति,पराक्रम और साहस का प्रतीक माना जाता है। मां इस स्वरूप में कमल, धनुष, बाण, खड्ग, कमंडल, तलवार, त्रिशूल और गदा जैसे दिव्य अस्त्र-शस्त्र धारण करती हैं। नवरात्र के तीसरे दिन सुबह से भक्त उनकी आराधना में जुट जाते हैं। इस खास अवसर पर आप भी अपने प्रियजनों को शुभ संदेश भेजकर नवरात्रि की शुभकामनाएं दे सकते हैं।

चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन के लिए शुभकामना संदेश | Navratri 2026 Day 3 Wishes

मां चंद्रघंटा के आशीर्वाद से आपके जीवन के सभी कष्ट दूर हों

और आप सफलता की ऊंचाइयों को छुएं।

शुभ चैत्र नवरात्रि 2026

मां चंद्रघंटा के आशीर्वाद से आपके जीवन के सभी कष्ट दूर हों

और आप सफलता की ऊंचाइयों को छुएं।

शुभ चैत्र नवरात्रि!

जय मां चंद्रघंटा सुख धाम

पूर्ण कीजो मेरे काम

चंद्र समान तू शीतल दाती

चंद्र तेज किरणों में समाती

क्रोध को शांत बनाने वाली

मीठे बोल सिखाने वाली

जय मां चंद्रघंटा…

Happy Chaitra Navratri 2026

क्रोध को शांत करने वाली

मीठे बोल सीखाने वाली

जय मां दुर्गा, चंद्रघंटा कहलाने वाली

जय मां चंद्रघंटा…

Happy Chaitra Navratri 2026

मां चंद्रघंटा आपके जीवन के सभी कष्टों को हर लें

मां सदैव आपकी आसुरी शक्तियों से रक्षा करें

शुभ चैत्र नवरात्रि 2026!

जय मां चंद्रघंटा! आपकी कृपा से हर बाधा दूर हो

और जीवन में खुशियों का संचार हो।

चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं!

वन्दे वाञ्छितलाभाय चन्द्रार्धकृतशेखराम्।

सिंहारूढा चन्द्रघण्टा यशस्विनीम्॥

मणिपुर स्थिताम् तृतीय दुर्गा त्रिनेत्राम्।

खङ्ग, गदा, त्रिशूल, चापशर, पद्म कमण्डलु माला वराभीतकराम्॥

पटाम्बर परिधानां मृदुहास्या नानालङ्कार भूषिताम्।

मञ्जीर, हार, केयूर, किङ्किणि, रत्नकुण्डल मण्डिताम॥

प्रफुल्ल वन्दना बिबाधारा कान्त कपोलाम् तुगम् कुचाम्।

कमनीयां लावण्यां क्षीणकटि नितम्बनीम्॥

पिण्डजप्रवरारूढा चण्डकोपास्त्रकैर्युता

प्रसादं तनुते मह्यं चंद्रघण्टेति विश्रुता

जय मां चंद्रघंटा…

Happy Chaitra Navratri 2026

माता तेरे चरणों मे भेंट हम चढ़ाते हैं,

कभी नारियल तो, कभी फूल चढ़ाते हैं,

झोलियां भर भर के तेरे दर से लाते हैं,

शुभ चैत्र नवरात्रि 2026!

जिनके माथे पर अर्धचंद्र है

जो जीवन की शुरुआत से संग है

उस मां को प्रणाम

मां चंद्रघंटा को नमन…

Happy Chaitra Navratri 2026

मां चंद्रघंटा की आराधना से आपके जीवन में नई ऊर्जा आए

और हर बाधा समाप्त हो। जय माता दी!

शुभ चैत्र नवरात्रि!

मां करती सबका उद्धार है

मां करती सकका बेड़ा पार है

मां सबसे कष्टों को हरती है

मां भक्तों के लिए कितना कुछ करती है

चैत्र नवरात्रि की शुभकामनाएं

मां चंद्रघंटा का आशीर्वाद सभी पर बना रहे

मां चंद्रघंटा की आराधना से आपके जीवन में नई ऊर्जा आए

और हर बाधा समाप्त हो। जय माता दी

शुभ नवरात्रि!

मां चंद्रघंटा आपके जीवन के

सभी कष्टों को हर लें

मां सदैव आपकी आसुरी

शक्तियों से रक्षा करें

शुभ नवरात्रि 2026!