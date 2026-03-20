Chaitra Navratri Day 2 Maa Brahmacharini Wishes: इस वक्त पूरे देश में नवरात्रि की धूम हैं। इस मौके पर लोग माता की पूरी श्रद्धा के साथ विधि-विधान से पूजा-पाठ करते हैं और साथ ही उपवास भी रखते हैं। नवरात्रि के नौ दिनों में मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की पूजा की जाती है। चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन मां ब्रह्मचारिणी की आराधना के लिए समर्पित है, जो तपस्या, त्याग और संयम की प्रतीक मानी जाती हैं। उनके नाम ब्रह्मचारिणी का अर्थ है ‘ब्रह्मा का आचरण करने वाली’ या ‘तपस्या में लीन रहने वाली’। इस शुभ अवसर पर लोग अपने परिवार, मित्र और रिश्तेदारों को नवरात्रि के दूसरे दिन की शुभकामनाएं भी देते हैं, इसके लिए आप यहां से कोट्स और बधाई संदेश का आइडियाज ले सकते हैं।

1- माता रानी ये वरदान देना, बस थोड़ा सा प्यार देना,

आपकी चरणों में बीते जीवन सारा ऐसा आशीर्वाद देना।

नवरात्रि के दूसरे दिन की शुभकामनाएं

2- या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता।

नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नम:।।

नवरात्रि के दूसरे दिन की शुभकामनाएं

3- मां ब्रह्मचारिणी के आशीर्वाद से आपके जीवन में

सकारात्मक ऊर्जा और खुशियों का प्रकाश फैले।

नवरात्रि के दूसरे दिन की शुभकामनाएं

4- सकारात्मक ऊर्जा और खुशियों का प्रकाश फैले।

शारदीय नवरात्रि के दूसरे दिन की शुभकामनाएं !!

नवरात्रि के दूसरे दिन की शुभकामनाएं

5- दधाना करपाद्याभ्याम, अक्षमालाकमण्डलू।

देवी प्रसीदतु मयि, ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा।।

जय मां ब्रह्मचारिणी

नवरात्रि के दूसरे दिन की शुभकामनाएं

6- नव दीप जलें, नव फूल खिलें

रोज मां का आशीर्वाद मिलें

इस नवरात्रि आपको वो सब मिलें

जो आपका दिल चाहता है। जय माता दी

चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन की शुभकामनाएं

7- नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी,

आपके जीवन में नई आशाएं,

अवसर लाएं और इसे समृद्ध बनाएं।

चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन की शुभकामनाएं

8- मां ब्रह्मचारिणी की कृपा से जीवन में आए शांति, धैर्य और संयम।

उनके आशीर्वाद से हर कठिनाई आसान हो जाए।

चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन की शुभकामनाएं

9- सारा जहां है जिसकी शरण में,

नमन है उस मां के चरण में,

हम हैं उस मां के चरणों की धूल,

आओ मिलकर मां ब्रह्मचारिणी को चढ़ाएं श्रद्धा के फूल।

चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन की शुभकामनाएं

10- मां ब्रह्मचारिणी की पूजा से हमें संयम,

त्याग और वैराग्य का मार्ग मिलता है।

उनकी कृपा आप पर सदी बनी रहे।

चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन की शुभकामनाएं

Also Read

नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी को भोग में क्या चढ़ाते हैं, यहां देखें आसान रेसिपी

