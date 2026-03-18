Navratri mein kaun sa rang kis din pehne: चैत्र नवरात्रि 19 मार्च यानी गुरुवार से शुरू होने जा रहे हैं। 19 से 27 मार्च तक देवी के विभिन्न स्वरूपों की आराधना की जाएगी। भक्त कलश स्थापना करके अखंड ज्योति जलाएंगे। साथ ही व्रत-उपवास करके मैया की आराधना करेंगे। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन मां दुर्गा के पहले स्वरूप मां शैलपुत्री की पूजा की जाएगी।

पूजा-पाठ और शुभ कार्यों में कपड़ों के रंगों का भी विशेष महत्व होता है। कुछ रंग पूजा के समय पहनने के लिए शुभ माने जाते हैं तो कुछ अशुभ। ऐसे ही नवरात्रि में अलग-अलग दिनों में मातारानी की पूजा करने के दौरान आप विशेष रंगों के कपड़ों को पहन सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि नवरात्रि में 9 दिनों के हिसाब से कपड़ों के रंग पहनने से लाभ मिल सकता है।

नवरात्रि के 9 दिन और 9 रंग | 9 Days and 9 Colors of Chaitra Navratri 2026

मां शैलपुत्री- नारंगी रंग

नवरात्रि के पहले दिन मैया के मां शैलपुत्री स्वरूप की आराधना की जाती है। माता शैलपुत्री को हिमालय राज की पुत्री के रूप में जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि मां शैलपुत्री का पसंदीदा रंग नारंगी है। इस दिन आप नारंगी यानी ऑरेंज रंग के कपड़े पहन सकते हैं।

मां ब्रह्मचारिणी- सफेद रंग

नवरात्रि के दूसरे दिन मैया के ब्रह्मचारिणी स्वरूप को पूजा जाता है। इस दिन पूजा के समय आप सफेद रंग के कपड़े पहन सकती हैं। यह रंग शांति और पवित्रता का प्रतीक है।

मां चंद्रघंटा- लाल रंग

नवरात्रि के तीसरे दिन मैया के चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा होती है। ऐसी मान्यता है कि मां को लाल रंग बहुत प्रिय है। इस दिन आप लाल (Red) रंग के कपड़े पहन सकते हैं। लाल रंग प्रेम और ऊर्जा का प्रतीक है।

मां कुष्मांडा- गहरा नीला रंग

नवरात्रि के चौथे दिन मातारानी के कुष्मांडा की पूजा का विधान है। इस दिन गहरे नीले रंग को पहना जाता है। यह रंग शक्ति और स्थिरता का प्रतीक है।

मां स्कंदमाता- पीला रंग

नवरात्रि के पांचवें दिन मैया के स्कंदमाता स्वरूप की पूजा की जाती है। इस दिन पीले रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है।

मां कात्यायनी- हरा रंग

नवरात्रि के छठवें दिन मैया के कात्यायनी स्वरूप की पूजा की जाती है। इस दिन हरे (Green) रंग के कपड़े पहन सकते हैं। यह रंग प्रकृति, विकास और समृद्धि का प्रतीक है।

मां कालरात्रि- स्लेटी रंग

नवरात्रि के सातवें दिन मां कालरात्रि की आराधना की जाती है। ऐसी मान्यता है कि मां कालरात्रि का प्रिय रंग स्लेटी है। ऐसे में आप इस रंग के कपड़े पहन सकते हैं।

मां महागौरी- बैंगनी रंग

नवरात्रि के आठवें दिन माता के महागौरी रूप की पूजा की जाती है। इस दिन बैंगनी रंग के कपड़े पहन सकते हैं। यह रंग भक्ति और आध्यात्मिकता को दर्शाता है।

मां सिद्धिदात्री- गहरा हरा रंग

नवरात्रि के नौवें और अंतिम दिन मैया के सिद्धिदात्री रूप की आराधाना की जाती है। ऐसी मान्यता है कि मां सिद्धिदात्री को गहरा हरा रंग प्रिय है। हरा रंग शुभता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है।

डिसक्लेमर– यह लेख पूरी तरह से मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।