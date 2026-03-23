Chaiti Chhath Puja 2026 Wishes: छठ महापर्व हर साल 2 बार मनाया जाता है। एक बार यह कार्तिक मास में पड़ता है। वहीं दूसरी बार यह चैत्र मास में आता है। चैत्र मास वाला छठ पर्व चैत्र नवरात्रि के दौरान पड़ता है। इसे चैती छठ कहा जाता है। यह पर्व छठी मैया और सूर्यदेव को समर्पित होता है। इसमें श्रृद्धालु कठिन नियमों का पालन करते हैं। इसमें नहाय-खाय, खरना, संध्या अर्घ्य और उषा अर्घ्य का विशेष महत्व होता है। नियम पूर्वक पूजा-पाठ करके लोग सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना करते हैं।

22 मार्च को पहले दिन नहाय-खाय रहा। 23 मार्च को दूसरे दिन खरना है। इसमें व्रती पूरे दिन निर्जला व्रत रखते हैं। शाम को गुड़ की खीर का भोग लगाया जाता है। इसके बाद इसका सेवन किया जाएगा। खरना के बाद 36 घंटे का कठिन निर्जला व्रत शुरू हो जाता है। 24 मार्च को तीसरे दिन संध्या अर्घ्य दिया जाएगा। 25 मार्च को चौथे दिन उषा अर्घ्य दिया जाएगा। इस दिन सूर्योदय के समय पूजा करके व्रत का समापन किया जाता है। इस पावन पर्व पर आप अपने प्रियजनों को संदेश भेजकर शुभकामनाएं दे सकते हैं।

उगेलू सुरुज देव भगतन के हो भरोसा,

छठी मइया करिहें सबके मन के कोसा।

अरग देके पावन गंगा मइया के तीर,

जीवन भर रहे मंगल, यही हमार अधीर

खुशियों का त्योहार आया है,

आस्था और विश्वास संग लाया है।

छठी मैया करें आपकी हर मनोकामना पूरी,

यही है हमारी शुभकामना पूरी।

चैती छठ 2026 की शुभकामनाएं!

गेहूं का ठेकुआ,

चावल के लड्डू खीर,

अन्नानास, निम्बू, और कद्दू छठी मैया

करे हर मुराद पूरी बाटे घर घर लड्डू

चैती छठ 2026 की शुभकामनाएं!

खरना की मिठास, अर्घ्य का प्रकाश,

छठ मईया से मिले आपको सुख-विशेष आकाश।

चैती छठ 2026 की शुभकामनाएं!

केलवा के पात पर उगे लन सुरुजमल झांके झुके,

के करेलू छठ बरतिया से झांके झुके,

हम तोहसे पूछी बरतिया ए बरतिया के केकरा लागी,

हमरो जे बेटवा तोहन अइसन बेटावा से उनके लागी,

हमरो जे बेटवा तोहन अइसन बेटावा से उनके लागी ।।

चैती छठ का पावन पर्व आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आए।

सूर्य देव और छठी मैया की कृपा आप और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे।