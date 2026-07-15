गार्डनिंग का शौक रखने वाले लोग अक्सर घर में फूलों, फलदार या सजावटी पौधे लगाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ऐसे पौधों के बारे में सुना है जो कीड़े-मकौड़ों को अपना शिकार बनाते हैं? सुनने या पढ़ने में यह अजीब जरूर लगता है, लेकिन प्रकृति में ऐसी कई प्रजातियां मौजूद हैं। अगर आपको लगता है कि सभी पौधे सिर्फ मिट्टी, पानी और धूप से ही जीवित रहते हैं, तो शायद आप प्रकृति के इस अनोखे राज से अभी तक अनजान हैं।

दुनिया में कुछ ऐसे पौधे भी हैं जो मक्खियों, मच्छरों और दूसरे छोटे कीड़ों को पकड़कर उनसे पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। यही वजह है कि इन्हें मांसाहारी या कीटभक्षी पौधे कहा जाता है। आइए जानते हैं 5 ऐसे कीटभक्षी पौधों के बारे में, जिन्हें देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। साथ ही जानेंगे कि क्या इन्हें घर में उगाया जा सकता है या नहीं।

वीनस फ्लाईट्रैप

वीनस फ्लाईट्रैप (Venus Flytrap) दुनिया का प्रसिद्ध कीटभक्षी पौधों में से एक है। इसकी पत्तियां दो हिस्सों में खुलती हैं और किनारों पर छोटे-छोटे दांत जैसे भाग होते हैं। पत्ती के अंदर मौजूद संवेदनशील बाल (Trigger Hairs) को कोई कीड़ा छूता है, तो पत्ती कुछ सेकंड में बंद हो जाती है। इसके बाद पौधा कीड़े को पचाकर उससे नाइट्रोजन और अन्य पोषक तत्व प्राप्त करता है। इसे आप घर के गमले में उगा सकते हैं।

पिचर प्लांट

इस पौधे की पत्तियां घड़े (Pitcher) का आकार ले लेती हैं। इसी वजह से इसका नाम पिचर प्लांट (Pitcher Plant) पड़ा। इस पौधे की घड़े जैसी संरचना के अंदर मीठा तरल बनता है, जिससे कीड़े आकर्षित होकर अंदर चले जाते हैं। अंदर की चिकनी सतह और पाचक तरल के कारण वे बाहर नहीं निकल पाते हैं। इसे भी आप घर के अंदर या बालकनी में भी उगा सकते हैं। इसे अधिक नमी और तेज लेकिन अप्रत्यक्ष रोशनी पसंद होती है।

सनड्यू

सनड्यू (Sundew) पौधे की बात करें तो इसकी पत्तियों पर ओस जैसी चमकदार बूंदें दिखाई देती हैं। ये वास्तव में चिपचिपा तरल होता है। छोटे कीड़े इसमें चिपक जाते हैं। बाद में पत्ती धीरे-धीरे मुड़कर कीड़े को पचा लेती है। इसे घर के छोटे गमलों में आसानी से उगाया जा सकता है। इसे लगातार नमी और अच्छी रोशनी चाहिए।

बटरवॉर्ट

इस पौधे की पत्तियां हल्की चिपचिपी होती हैं। बटरवॉर्ट (Butterwort) पौधे की पत्तियों पर छोटे-छोटे उड़ने वाले कीट इन पर चिपक जाते हैं। पौधा धीरे-धीरे उन्हें पचा लेता है। यह देखने में काफी सुंदर भी होता है और फूल भी देता है। इसे खिड़की के पास या अच्छी रोशनी वाली जगह पर रखा जा सकता है। छोटे कीड़ों (जैसे फंगस ग्नैट्स) को पकड़ने में मदद कर सकता है।

ब्लैडरवॉर्ट

ब्लैडरवॉर्ट (Bladderwort) का पौधों से अलग है क्योंकि इसकी कई प्रजातियां पानी में रहती हैं। इसकी जड़ों जैसी संरचनाओं पर छोटे-छोटे थैलीनुमा ब्लैडर होते हैं। इनमें बहुत छोटे जलीय जीव और सूक्ष्म कीट फंस जाते हैं। इसे घर के सामान्य गमले में नहीं उगाया जा सकता है। इसे एक्वेरियम, वॉटर गार्डन या पानी वाले कंटेनर में उगा सकते हैं।