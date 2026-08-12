अक्सर लोग अपनी त्वचा का ध्यान रखने के लिए बाजार से महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर त्वचा पर बाजार में मिलने वाले ब्यूटी प्रोडक्ट्स हमेशा लाभ पहुंचाएं, क्योंकि कई बार इनमें केमिकल की अधिक मिलावट होती है, जिसके चलते ये फायदा के बजाए नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। हमारे घर में ही कई ऐसी चीजें हैं जिनकी मदद से आप अपनी त्वचा का बेहतर और प्राकृतिक तरीके से ध्यान रख सकते हैं। जब ये ब्यूटी प्रोडक्ट्स नहीं हुआ करते थे तब भी लोग अपनी त्वचा का ध्यान रखते थे। प्राचीन समय में लोग अपनी त्वचा का ध्यान रखने के लिए प्राकृतिक चीजों पर अधिक निर्भर रहते थे। लेकिन आज के समय में लोग प्राकृतिक चीजों से दूर होते जा रहे हैं।

आज हम जानेंगे ऐसे स्क्रब के बारे में जिसे आप अपने घर में ही मिनटों में बना सकते हैं। यह पूरी तरह प्राकृतिक होता है और इसमें किसी भी तरह की कोई मिलावट नहीं होती है। दरअसल, हम बात कर रहे हैं संतरे के छिलके और दही के बारे में, जिसकी मदद से आप घर पर ही एक बेहतरीन प्राकृतिक स्क्रब तैयार कर सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे बनाएं और लगाने का सही तरीका क्या है।

संतरे के छिलके में प्राकृतिक कंपाउंड्स और दही में लैक्टिक एसिड होता है, जो त्वचा की ऊपरी सतह को एक्सफोलिएट यानी आपकी त्वचा की ऊपरी सतह पर जमी मृत कोशिकाओं, धूल-मिट्टी और अतिरिक्त तेल को हटाने में मदद करता है। इससे त्वचा गहराई से साफ होती है और रोमछिद्र खुल जाते हैं। साथ ही त्वचा की चमक भी बढ़ सकती है।

कैसे बनाएं संतरे के छिलके और दही का स्क्रब

सबसे पहले संतरे के छिलकों को अच्छी तरह धोकर धूप में पूरी तरह सुखा लें। सूखने के बाद छिलकों को मिक्सर में पीसकर बारीक पाउडर बना लें। अब एक कटोरी में 1 चम्मच संतरे के छिलके का पाउडर डालें और 1-2 चम्मच सादी दही डालकर मुलायम पेस्ट तैयार कर लें। इसमें शहद भी मिला सकते हैं।

लगाने का तरीका

स्क्रब को लगाने से पहले चेहरे को हल्के फेस वॉश से धोकर साफ कर लें और सुखा लें। इसके बाद तैयार संतरे के छिलके और दही के स्क्रब को उंगलियों की मदद से चेहरे पर लगाएं। आंखों और होंठों के आसपास का हिस्सा छोड़ दें। अब हल्के हाथ से करीब 1-2 मिनट गोलाकार गति में घुमाते हुए मसाज करें। इसके बाद 5 मिनट तक छोड़ दें और फिर सादे पानी से चेहरे को अच्छी तरह साफ कर लें। चेहरा सुखाने के बाद त्वचा पर हल्का मॉइस्चराइजर लगा लें।

फायदे

इस स्क्रब की मदद से त्वचा की ऊपरी परत की मृत कोशिकाएं हट सकती हैं। साथ ही चेहरा मुलायम और चमकदार हो सकता है। हफ्ते में 1-2 बार इस्तेमाल करने से त्वचा अधिक साफ और फ्रेश नजर आ सकती है। इसके अलावा ऑयली स्किन से भी छुटकारा मिल सकता है।

डिस्क्लेमर: यह लेख सामान्य जानकारी पर आधारित है। हर व्यक्ति की त्वचा अलग होती है, इसलिए इस्तेमाल से पहले पैच टेस्ट जरूर कर लें। जलन, खुजली या अन्य समस्या होने पर तुरंत धो लें और इस्तेमाल न करें। अपनी त्वचा पर किसी भी तरह का नुस्खा आजमाने से पहले त्वचा संबंधी विशेषज्ञ से सलाह जरूर ले लें।

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