बालों का ख्याल रखने के लिए आज बाजार में तरह-तरह के हेयर केयर प्रोडक्ट्स उपलब्ध हैं। बालों को साफ, मुलायम और चमकदार बनाए रखने के लिए अक्सर लोग शैंपू का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जरा सोचें कि जब इन केयर प्रोडक्ट्स का चलन नहीं था, तब लोग अपने बालों की देखभाल कैसे करते थे। पुराने समय में लोग बालों को साफ और स्वस्थ रखने के लिए प्रकृति से मिलने वाली कई चीजों का इस्तेमाल करते थे।

आज भी काफी लोग बालों का ख्याल रखने के लिए कई घरेलू नुस्खों का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें रीठा और मेथी भी शामिल है। ये दोनों चीजें बालों को कई तरह से लाभ पहुंचा सकती हैं। खासकर रीठे में प्राकृतिक रूप से सफाई करने वाले गुण पाए जाते हैं, जबकि मेथी का इस्तेमाल बालों की देखभाल के लिए किया जाता रहा है। आज भी कई लोग बालों की देखभाल के लिए घरेलू और प्राकृतिक तरीकों को अपनाते हैं। आप घर पर ही रीठा और मेथी से शैंपू तैयार कर सकते हैं। अगर आप भी घर पर यह हर्बल हेयर क्लींजर तैयार करना चाहते हैं, आइए जानते हैं कैसे बनाएं।

रीठा और मेथी से बना हेयर वॉश स्कैल्प और बालों की सतह से गंदगी व अतिरिक्त तेल हटाने में मदद कर सकता है। रीठा प्राकृतिक क्लीनिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है। मेथी में म्यूसिलेज पाया जाता है जो बालों को मुलायम बनाने में मदद कर सकता है।

जरूरत के सामान

5-6 सूखे रीठे

1-2 बड़े चम्मच मेथी दाना

3 कप पानी

जरूरत पड़ने पर 1 चम्मच एलोवेरा जेल, इस्तेमाल से ठीक पहले

इस तरह बनाएं

सबसे पहले रीठे को हल्का तोड़कर उसके बीज निकाल दें। इसके बाद रीठे और मेथी को 3 कप पानी में रातभर भिगो दें। इसके बाद सुबह इसी पानी को धीमी आंच पर करीब 10-15 मिनट तक उबाल लें। गैस बंद कर मिश्रण को ठंडा होने दें। रीठे को हाथ से अच्छी तरह मसलें, ताकि उसका अर्क पानी में आ जाए। इसके बाद मिश्रण को महीन कपड़े या छलनी से छान लें। चाहें तो इस्तेमाल से ठीक पहले इसमें थोड़ा एलोवेरा जेल मिला सकते हैं। अब आइए जानते हैं कि इसे कैसे लगाएं:

इस तरह लगाएं

लगाने से पहले बालों को अच्छी तरह गीला कर लें। अब तैयार रीठा-मेथी के पानी को स्कैल्प की जड़ों पर लगाएं। उंगलियों के पोरों से 2-3 मिनट बहुत हल्के हाथों से मसाज करें। इसके बाद इसे बालों की लंबाई पर लगाकर 5-10 मिनट के लिए छोड़ दें और फिर साफ पानी से अच्छी तरह धो लें। अगर बाल धोने के बाद रूखापन महसूस हो तो, हल्का कंडीशनर लगाया जा सकता है।

कितनी बार लगाएं

इस घरेलू नुस्खे को शुरुआत में सप्ताह में एक बार इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। अगर स्कैल्प इसे अच्छी तरह सहन करता है और बालों में अत्यधिक रूखापन नहीं आता है, तो जरूरत के अनुसार सप्ताह में 2 बार इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीं, बहुत सूखे या घुंघराले बालों वाले लोगों को इसे कम इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है।

ध्यान रखें ये बातें

इस्तेमाल करने से पहले छोटे हिस्से पर इसे लगाकर पैच टेस्ट जरूर कर लें।

अगर बालों में खुजली, लालपन या अन्य कोई समस्या होती है तो इसे तुरंत साफ कर लें।

इसे बहुत अधिक मात्रा में लगाने से बचना चाहिए।

डिस्क्लेमर: यह लेख सामान्य जानकारी पर आधारित है। अपने बालों में किसी भी तरह का बदलाव करने या घरेलू नुस्खा अपनाने से पहले डॉक्टर या विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।

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