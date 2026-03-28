आम का सीजन आने वाला है। कुछ दुकानों पर थोड़े बहुत आम दिखने भी लगे हैं। आमों को जल्दी पकाने के लिए कई बार कुछ लोग केमिकल का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में इन्हें खरीदते समय आपको सावधान रहने की जरूरत है ताकि आप केमिकल से पके आम को खाने से बच सकें। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (Food Safety and Standards Authority of India) ने साफ कर दिया है कि फलों को जल्‍दी पकाने के लिए केमिकल का इस्‍तेमाल नहीं चलेगा।

साथ ही सभी फल व्यवसायियों को चेतावनी दी गई है कि वे केवल नियमों के अनुसार ही फलों को पकाएं नहीं तो उनके खिलाफ FSS Act 2006 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा FSSAI ने उपभोक्ताओं और व्यापारियों से भी अपील की है कि वे सतर्क रहें। साथ ही सुनिश्चित करें कि बाजार में केवल सुरक्षित और सही तरीके से पके फल ही बिकें।

केमिकल से पके आम को कैसे पहचानें |how to identify chemical ripened mangoes

खुशबू से पहचानें

प्राकृतिक रूप से पके हुए आम को सूंघने पर उसमें मीठी सी खुशबू आती है। जो आम केमिकल से पके होते हैं उनमें अलग सी महक होती है।

निशान देखकर खऱीदें

जब भी बाजार से आम खरीदें उनमें खरोंच या धब्बे हैं, तो उन्हें खरीदने से बचें। ये इंजेक्शन या रसायन के दाग हो सकते हैं। प्राकृतिक रूप से पके आमों में बाहरी दाग ​​होने की संभावना कम होती है।

छिलके का रंग भी देखें

अक्सर केमिकल से पके आमों का रंग एक जैसा होता है। वह प्राकृतिक रूप से पके आमों की तुलना में ज़्यादा पीले या नारंगी दिखाई देते हैं। साथ ही उनमें चमक भी ज्यादा होती है।

बेकिंग सोडा

बेकिंग सोडा के जरिए भी आप आम के केमिकल से पके होने की जांच कर सकते हैं। इसके लिए पानी में थोड़ा बेकिंग सोडा डालें। इसमें 15-20 मिनट के लिए आम डाल दें। फिर आमों को बाहर निकाल कर धो लें। ऐसा करने से अगर आम का रंग बदल जाए, तो ये आम पॉलिश या केमिकल से पके हो सकते हैं।

माचिस की तीली से करें जांच

अल्फांसो मैंगो वेबसाइट (Alphonso Mango website) के अनुसार, माचिस की तीली को जलाकर आम के डिब्बे के पास ले जाएं। अगर उस में रासायनिक उपचार किया गया है, तो वह आग पकड़ सकती है। आम के पास ले जाने पर यह सतह पर चमक के निशान छोड़ सकती है।

Disclaimer: आर्टिकल में लिखी गई सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य जानकारी है। यह जानकारी पेशेवर सलाह का विकल्प नहीं है। किसी भी प्रकार की समस्या या सवाल के लिए एक्सपर्ट से जरूर परामर्श करें।