उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में हेमंत ऋतु की शुरुआत हो चुकी है। यह वह महीना होता है जब ठंड धीरे-धीरे बढ़नी बढ़ने लगती है। खासकर सुबह के वक्त और शाम के समय मौसम हल्का ठंडा रहता है। सर्दी के मौसम में कार से जुड़ी कई सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं। इस मौसम में सुबह कार के विंडशील्ड पर ओस जम जाती है, कई बार कोहरे और धुंध के कारण सड़क पर देखना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में कार के वाइपर काफी काम आते हैं। ये विंडशील्ड पर जमा पानी, ओस और धूल को साफ करके सामने का रास्ता देखने में मदद करते हैं।

लेकिन ठंड के मौसम में वाइपर भी खराब हो सकते हैं। कम तापमान का असर इनके रबर पर भी पड़ सकता है। आइए जानते हैं सर्दियों में कार के वाइपर को खराब होने से कैसे बचाया जा सकता है।

वाइपर के रबर की जांच करके रहें

कार के वाइपर में रबर की एक पट्टी लगी होती है। यही पट्टी शीशे पर मौजूद पानी और गंदगी को साफ करती है। सर्दियों में कम तापमान के चलते यह रबर सख्त हो सकता है और इसमें दरारें भी पड़ सकती हैं। इससे वाइपर चलाने पर विंडशील्ड पूरी तरह साफ नहीं होती और शीशे पर पानी की लकीरें रह जाती हैं। ऐसे में समय-समय पर वाइपर के रबर की जांच करते रहें और जरूरत पड़ने पर उसे बदल दें।

शीशे पर जमी बर्फ को वाइपर से साफ करना चाहिए या नहीं

सर्दियों के मौसम में कई बार सुबह कार की विंडशील्ड पर ओस या बर्फ की पतली परत जम जाती है। ऐसे में कुछ लोग वाइपर से साफ करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसा करने से वाइपर खराब हो सकता है। दरअसल, बर्फ के ऊपर वाइपर चलाने से रबर पर दबाव पड़ता है और वह कट या टूट सकता है। इसके लिए सबसे पहले शीशे से बर्फ साफ करें और उसके बाद वाइपर से पानी साफ करें। इसके लिए आप कार का डिफॉगर या डिफ्रॉस्टर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।

वाइपर को सूखे शीशे पर चलाने से क्या होता है

कई बार कार के शीशे पर जमी हल्की धूल या गंदगी को साफ करने के लिए लोग वाइपर चलाते हैं। लेकिन इससे वाइपर के रबर और विंडशील्ड दोनों को नुकसान पहुंच सकता है। सूखे शीशे पर वाइपर चलाने से रबर में घर्षण बढ़ता है और वह जल्दी घिसने लगता है। इसलिए शीश पर पर्याप्त पानी या विंडशील्ड वॉशर फ्लूइड का इस्तेमाल करें।

साफ करने का तरीका

सर्दियों में कार के शीशे पर धूल, मिट्टी और ओस जमने के चलते वाइपर ब्लेड पर भी गंदगी जमा हो जाती है। इसे बिना साफ किए चलाने से शीशे पर खरोंच आ सकती है। ऐसे में समय-समय पर इसे साफ और मुलायम कपड़े को हल्का गीला करके साफ करते रहें।

सर्दियों में वॉशर फ्लूइड डालना चाहिए या नहीं

कार की विंडशील्ड को साफ रखने में वॉशर फ्लूइड अहम भूमिका निभाता है। यह शीश पर जमी धूल और हल्की गंदगी को हटाने में मदद करता है। अगर इसकी टंकी खाली हो जाए, तो वाइपर चलाने के बावजूद शीशा ठीक से साफ नहीं होता। ऐसे में समय-समय पर इसकी जांच करते रहें और जरूरत पड़ने पर उपयुक्त विंडशील्ड वॉशर फ्लूइड डालते रहें।

आवाज से करें खराब वाइपर की पहचान

वाइपर की आवाज से भी पता कर सकते हैं यह खराब हो गया है या नहीं। अगर इसे चलाने पर घिसने, रगड़ने या खटखटाने जैसी आवाज आती है, तो उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। कई बार रबर के सख्त होने, ब्लेड के घिसने या वाइपर के शीशे पर ठीक से न बैठने के चलते ऐसी आवाज आती है। ऐसी आवाज आने पर तुरंत कार मैकेनिक से संपर्क करें और जरूरत पड़ने पर नए वाइपर ब्लेड का इस्तेमाल करें।

यह भी ध्यान में रखें

सर्दियों के मौसम में कार को खुले में पार्क करने से ओस, बर्फ और अत्यधिक ठंड का सीधा असर उसपर पड़ता है। इसके लिए कार को किसी शेड वाली जगह या फिर कार कवर से ढककर रखें। अगर कवर नहीं है तो विंडशील्ड को किसी कवर से जरूर ढकें। इससे शीशे पर ओस और बर्फ जमने की आशंका कम हो जाती है।

डिस्क्लेमर: यह लेख सामान्य जानकारी के उद्देश्य से तैयार किया गया है। कार में किसी भी तरह की समस्या आने या उसमें कोई बदलाव करने से पहले एक बार योग्य कार मैकेनिक या अधिकृत सर्विस सेंटर से संपर्क जरूर करें।

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