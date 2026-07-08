मानसून के मौसम में कई बार कार का दरवाजा खोलते ही या AC ऑन करते ही अजीब-सी बदबू आने लगती है। अक्सर लोग इसे दूर करने के लिए सिर्फ कार परफ्यूम का इस्तेमाल करते हैं, जबकि असली समस्या कहीं और होती है। गीले मैट, गंदा AC फिल्टर, नमी या कार के अंदर फंसा कचरा इस समस्या को बढ़ा देते हैं। ऐसे में बदबू की वजह जानना और उसे खत्म करना सभी चाहते हैं। तो आइए जानते हैं कि कार में बदबू क्यों आती है और इससे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है।

गीले मैट और नमी हो सकती है सबसे बड़ी वजह

बारिश के मौसम में जूतों के साथ पानी और मिट्टी कार के अंदर पहुंच जाती है। अगर फ्लोर मैट लंबे समय तक गीले रहें, तो उनमें फफूंदी और बैक्टीरिया पनप सकते हैं। इसके चलते सीलन जैसी बदबू आने लगती है। ऐसे में आपको मैट को नियमित रूप से निकालकर धूप में सुखाना चाहिए। साथ ही कार के फर्श को सूखा रखें।

AC ऑन करते ही बदबू आए तो यह हो सकती है वजह

अगर केवल AC चलाने पर बदबू आती है, तो संभव है कि कैबिन एयर फिल्टर (Cabin Air Filter) गंदा हो गया हो। या फिर AC के इवैपोरेटर (Evaporator) पर धूल, नमी और फफूंदी जमा हो गई हो। इसके लिए समय-समय पर कैबिन एयर फिल्टर की जांच और जरूरत पड़ने पर बदलवाएं। AC सिस्टम की सर्विस कराएं।

सीट के नीचे गिरा खाना भी बन सकता है कारण

कई बार बिस्कुट, चिप्स, दूध, जूस या अन्य खाने-पीने की चीजें सीट के नीचे गिर जाती हैं। समय के साथ ये सड़ने लगती हैं और तेज बदबू पैदा कर सकती हैं। इसलिए आपको सीटों के नीचे नियमित सफाई करनी चाहिए। कार में खाना खाने के बाद तुरंत कचरा बाहर निकालें।

कार में नमी जमा न होने दें

अगर कार में कहीं से पानी रिस रहा है या लंबे समय तक खिड़कियां बंद रहती हैं, तो अंदर नमी बढ़ सकती है। इससे फफूंदी और सीलन की गंध आने लगती है। मौसम साफ होने पर कुछ देर कार के दरवाजे या खिड़कियां खोल दें। पानी रिसने की समस्या हो तो तुरंत ठीक कराएं।

कार फ्रेशनर बदबू छिपाता है, खत्म नहीं करता

बहुत से लोग बदबू आते ही कार फ्रेशनर लगा देते हैं। इससे कुछ समय के लिए खुशबू जरूर आती है, लेकिन अगर बदबू की वजह दूर नहीं की गई, तो समस्या फिर लौट सकती है।

घर की कुछ चीजें भी आ सकती हैं काम

अगर बदबू बहुत ज्यादा नहीं है, तो कुछ घरेलू उपाय मदद कर सकते हैं। आप बेकिंग सोडा का यूज करें। यह बदबू सोखने में मदद करता है। इतना ही नहीं एक्टिवेटेड चारकोल नमी और बदबू कम करने में उपयोगी माना जाता है। वहीं कॉफी बीन्स को भी कुछ लोग प्राकृतिक डियोडोराइज़र के रूप में इस्तेमाल करते हैं।

लेकिन एक बात का ख्याल रखें कि इनका इस्तेमाल तभी करें, जब बदबू का कारण किसी तकनीकी खराबी से जुड़ा न हो। कार को हमेशा फ्रेश रखने के लिए अपनाएं ये आदतें हर हफ्ते कार की अंदर से सफाई करें।

कब समझें कि सिर्फ सफाई नहीं, मैकेनिक के पास जाने की जरूरत है?

AC से लगातार बदबू आ रही हो, कार के अंदर बार-बार सीलन महसूस हो, पानी रिसने के निशान दिखें या सफाई के बाद भी बदबू खत्म न होतो मैकेनिक के पास जाना चाहिए।