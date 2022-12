How Onions Can Benefit for Skin: त्वचा और बालों की समस्याओं से निजात पाने के लिए अक्सर हम बाजार में मिलने वाले केमिकल युक्त उत्पादों का इस्तेमाल करते हैं। इससे कई तरह के साइड इफेक्ट होते हैं। ऐसे में घरेलू उपाय करना आपके लिए फायदेमंद होता है। आयुर्वेद ही नहीं कई शोध में भी इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि प्याज त्वचा और बालों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसलिए आप जिस भी रूप का इस्तेमाल करें, वह त्वचा के लिए फायदेमंद होता है।

प्याज या प्याज का रस त्वचा की सभी समस्याओं के लिए रामबाण है। इसके कई औषधीय गुण हैं। जो बालों के साथ-साथ त्वचा के अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है। लेकिन क्या जानते हैं कि प्याज के रस का साइड इफेक्ट भी हो सकता है?

प्याज में कौन-कौन से गुण होते हैं? | Properties of onion?

प्याज एलियम प्लांट परिवार के सदस्य हैं। इस पौधे के परिवार में लहसुन, shallots, leeks और chives भी शामिल हैं। हेल्थ लाइन पर प्रकाशित एक अध्ययन के मुताबिक प्याज एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। बहुत से लोग प्याज को उनके प्रीबायोटिक गुणों के लिए खाते हैं, जो पाचन को आसान बना सकते हैं और आपके कोलन में एक स्वस्थ माइक्रोबायोम को बढ़ावा दे सकते हैं। वहीं एक अन्य शोध के मुताबिक प्याज में सल्फर घटक (Sulphur Constituent) के साथ-साथ सेलेनियम और विटामिन सी जैसे पोषक तत्व होते हैं।

त्वचा के लिए फायदेमंद है प्याज का रस? | Is onion juice beneficial for the skin?

हेल्थ लाइन के मुताबिक 2016 में हुए एक शोध के अनुसार प्याज के अर्क यानि रस में बैक्टीरिया के अधिकांश रूपों को निष्क्रिय करने वाले गुण पाए गए हैं। त्वचा पर मौजूद बैक्टीरिया जो सूजन बढ़ाने का कार्य करते हैं उन्हें प्याज के रस के प्रभाव से खत्म किया जा सकता है।

इसके साथ ही प्याज में विटामिन सी भी होता है । विटामिन सी आपके सेल टर्नओवर की गति को बढ़ाने के लिए जाना जाता है, जो ब्रेकआउट को कम करने, लालिमा को कम करने और आपकी त्वचा को चमकदार बनाने में मदद कर सकता है। प्याज में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सल्फ्यूरिक एसिड भी होता है। कुछ प्रकार के मुंहासे के इलाज के लिए डाइलूटेड सल्फर का उपयोग किया जा सकता है।

स्किन पर प्याज के रस का उपयोग करने का तरीका | Best way to use onion oil on your skin

हेल्थ लाइन के मुताबिक जब स्किन केयर के लिए प्याज के उपयोग करने की बात आती है, तो हाई एंटीऑक्सीडेंट का लाभ लेने के लिए प्याज के बाहरी छिलकों का उपयोग करें, न कि भीतरी छिलकों का। स्पॉट-ट्रीटमेंट एक्ने ब्लेमिश के लिए (Onions for spot-treating acne blemishes) प्याज का इस्तेमाल करने के लिए प्याज का एक छोटा टुकड़ा काट कर हल्के हाथों से कद्दूकस कर लें और साफ उंगलियों से कसे हुए प्याज को अपने दाग-धब्बों या ब्रेकआउट वाली जगह पर लगाएं। प्याज की महक से छुटकारा पाने के लिए बाद में अपने हाथों को साबुन से धो लें।

वहीं किसी दाग-धब्बों (Onion extract gel for treating scars) के इलाज के लिए प्याज के अर्क इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए एलोवेरा जेल के साथ प्याज के अर्क को मिलाने से इसका प्रभाव जल्दी और अच्छा दिखाई दे सकता है। क्योंकि एलोवेरा में त्वचा की चोटों और निशानों के इलाज के लिए अच्छे गुण मौजूद होते हैं। इसके लिए 1 बड़ा चम्मच शुद्ध एलोवेरा के साथ लगभग 1 चम्मच ताजा निचोड़ा हुआ प्याज का रस मिलाएं और दाग पर ऊपर से इस जेल को लगाएं। लगभग लगाने के बाद इसे 10 मिनट के लिए छोड़ दें, फिर धो लें और उस हिस्से को मॉइस्चराइज़ करें।

प्याज के रस के साइड इफेक्ट | Possible side effects of onion oil

त्वचा पर प्याज के रस का उपयोग करने से संबधित बहुत सारे दुष्प्रभाव नहीं बताए गए हैं। हालांकि संभव है कि अगर आपको प्याज खाते समय एलर्जी हो, तो आप प्याज से होने प्रभावों के प्रति संवेदनशील (Possible side effects of using onion oil on your skin) हो सकते हैं। इसलिए आप अपनी कलाई के अंदर थोड़ी मात्रा में प्याज का अर्क यानि रस लगाकर पैच टेस्ट कर सकते हैं और यह देखने के लिए 24 घंटे तक इंतजार कर सकते हैं कि कोई लालिमा या जलन दिखाई दे रही है या नहीं।