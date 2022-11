Milk Side Effects on Stomach: हमेशा से दूध को कैल्शियम का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। हम सभी ने बचपन से सुना है कि दूध और अन्य डेयरी उत्पाद सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। इसलिए हमें बचपन से ही दूध पीने की सलाह दी जाती है। दूध प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन और खनिजों से भरपूर होता है। लेकिन अगर किसी चीज को जरूरत से ज्यादा किया जाए तो यह हानिकारक हो सकता है। यदि आप आवश्यकता से अधिक दूध का सेवन (How Much Milk is Too Much?) करते हैं, तो इसके कई हानिकारक दुष्प्रभाव हो सकते हैं ।

शरीर की सुस्ती

हम में से ज्यादातर लोगों को दूध पसंद होता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें दूध पसंद नहीं होता (Can you drink too much milk?) या फिर उन्हें इससे एलर्जी होती है। ऐसे में दूध का अधिक सेवन ऐसे लोगों के लिए हानिकारक हो सकता है। बार-बार दूध पीने से अस्वस्थता, जी मिचलाना, थकान और सुस्ती जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। दूध में A1 कैसिइन पाया जाता है, जो कई बार आंतों में सूजन जैसी समस्या पैदा कर सकता है।

कब्ज़ की शिकायत

दूध पीने से पेट भर जाता है। लेकिन अगर आप इस दूध को अधिक मात्रा में पीते हैं तो आपको कई बार उल्टी या असहजता महसूस हो सकती है। दरअसल दूध पचने में कठिन होता है इसलिए इसे पचने में भी अधिक समय लगता है। इसलिए ज्यादा दूध पीने से पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं।

हड्डियों का कमजोर होना

दूध हड्डियों के विकास और मजबूती के लिए सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। लेकिन अधिक मात्रा में दूध का सेवन करने से इसका उल्टा असर हो सकता है। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल (BMJ) में प्रकाशित एक अध्ययन में पाया गया कि जो लोग कम दूध पीते थे, उनमें हड्डी के फ्रैक्चर या सूजन से पीड़ित होने की संभावना कम थी।

कैंसर का खतरा

आपको यह पढ़कर हैरानी हो सकती है, लेकिन एक अध्ययन के अनुसार बहुत अधिक कैल्शियम युक्त दूध का सेवन करने से प्रोस्टेट कैंसर का खतरा बढ़ सकता है। अमेरिकन इंस्टीट्यूट फॉर कैंसर रिसर्च की एक रिपोर्ट से यह जानकारी सामने आई थी। इसके अलावा 2012 में NCB द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, दूध में लैक्टोज नामक चीनी होती है, जो महिलाओं में ओवेरियन का कैंसर (Ovarian Cancer) के खतरे को बढ़ाती है।

हृदय रोग का खतरा

ब्रिटिश मेडिकल जर्नल (BMJ) में प्रकाशित एक अध्ययन में पाया गया कि बहुत अधिक दूध पीने से पुरुषों और महिलाओं दोनों में हृदय रोग का खतरा बढ़ जाता है। इस अध्ययन के अनुसार, जो पुरुष दिन में 3 गिलास या उससे अधिक दूध पीते हैं, उनमें हृदय रोग से मरने का जोखिम 10 प्रतिशत बढ़ जाता है।

त्वचा संबंधी समस्याएं

ज्यादा दूध का सेवन करने से त्वचा संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं। इसलिए, आपके चेहरे या त्वचा के अन्य हिस्सों पर दाने या एलर्जी हो सकती है।

एक दिन में कितना दूध पीना चाहिए?

ऊपर बताई गई बातों को पढ़ने के बाद आप समझ गए होंगे कि दूध का ज्यादा सेवन शरीर के लिए कई तरह से हानिकारक हो सकता है। ऐसे में जितना जरूरी हो उतना ही दूध पीने की सलाह दी जाती है। विशेषज्ञों के अनुसार एक व्यक्ति को दिन में 1 या 2 गिलास दूध जरूर पीना चाहिए। इसके अलावा आप पनीर, छाछ, दही जैसे डेयरी उत्पादों के रूप में दूध का सेवन कर सकते हैं।