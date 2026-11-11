बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रमुख महापर्व में छठ भी शामिल है, जो देश के कई अन्य हिस्सों में भी बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। यह महापर्व सूर्यदेव और छठी मैया को समर्पित है। इसे सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। इस दौरान व्रती 36 घंटे तक निर्जला व्रत रखती हैं। छठ पूजा में बांस से बने सूप का विशेष धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। यह पर्व प्रकृति, सूर्यदेव और लोक आस्था से जुड़ा है। पूजा के दौरान सूप में ठेकुआ, फल, नारियल, गन्ना और अन्य मौसमी प्रसाद सजाकर रखे जाते हैं। व्रती इसी सूप को लेकर नदी या तालाब के किनारे पहुंचते हैं और डूबते तथा उगते सूर्य को अर्घ्य देते हैं। इस तरह सूप छठ पूजा की पारंपरिक विधि का एक अहम हिस्सा है।

बाजार में कई तरह के बांस के सूप देखने को मिलते हैं। कहीं छोटे-बड़े सूप मिल रहे हैं, तो कहीं रंगीन डिजाइन और सजावट वाले सूप भी दुकानों पर दिख रहे हैं। अक्सर लोग सूप के डिजाइन, रंग और गुणवत्ता को लेकर असमंजस में रहते हैं कि किस तरह का खरीदना चाहिए। ऐसे में आइए जानते हैं छठ पूजा के लिए सूप खरीदते वक्त किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए।

1- बुनावट और गुणवत्ता

छठ पूजा के लिए सूप खरीदते समय बांस की गुणवत्ता और बुनावट का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। कई बार कम कीमत में मिलने वाले सूप में पतली और कमजोर तीलियों का इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए उसकी बुनावट पर ध्यान दें। बांस की पट्टियां अच्छी तरह से बुनी होनी चाहिए और उनके बीच बहुत ज्यादा खाली जगह नहीं होनी चाहिए। अगर बुनावट ढीली है, तो उसमें रखे छोटे फल या पूजा की सामग्री नीचे गिर सकती है। इसके अलावा बांस की पट्टियां टूटी हुई या कमजोर नहीं होनी चाहिए। अच्छी क्वालिटी का सूप वही है, जिसकी बुनावट एकसमान हो और जो हाथ में उठाने पर मजबूत महसूस हो।

2- आकार

छठ पूजा के लिए सूप खरीदते समय उसके आकार का भी ध्यान रखना जरूरी है। बाजार में छोटे, मध्यम और बड़े आकार के सूप मिलते हैं। छठ पूजा में अक्सर बड़े सूप का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि उसमें सारे प्रसाद आसानी से रखे जा सकें। सूप में ज्यादा फल, ठेकुआ, नारियल और अन्य पूजा सामग्री रखने के लिए थोड़ा बड़ा सूप खरीदना चाहिए।

3- मजबूती का रखें ध्यान

सूप खरीदते समय उसके किनारों से पता कर सकते हैं कि वह मजबूत है या नहीं। हालांकि, कई बार सूप का बीच वाला हिस्सा तो मजबूत होता है, लेकिन किनारे कमजोर होते हैं। ऐसे में उठाते या रखते समय सूप मुड़ सकता है या उसकी बुनावट खुल सकती है। इसलिए सूप खरीदते समय उसके चारों ओर बांस की पट्टियों की पकड़ पर ध्यान दें कि वह अच्छी हो और किनारों पर कोई नुकीला हिस्सा बाहर न निकला हो।

4- रंगीन या साधारण सूप खरीदना चाहिए

बाजार में पारंपरिक सूप के साथ रंगीन किनारों और अलग-अलग डिजाइन वाले सूप भी मिलते हैं। कुछ सूप में रंगीन धागों, कपड़े या सजावटी सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे सूप देखने में आकर्षक लग सकते हैं लेकिन पारंपरिक छठ पूजा में अक्सर साधारण बांस का सूप इस्तेमाल किया जाता है।

5- गहराई भी जांचें

सूप खरीदते वक्त सिर्फ उसकी लंबाई और चौड़ाई पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि उसकी गहराई भी जांचनी चाहिए। अगर सूप बहुत ज्यादा सपाट है, तो उसमें नारियल, फल और ठेकुआ रखने पर उनके गिरने की आशंका रहती है। जबकि गहराई वाले बड़े सूप में सारी पूजा की सारी सामग्री और फल आसानी से व्यवस्थित रखे जा सकते हैं। ऐसे में आप इन बातों को ध्यान में रखते हुए छठ पूजा के लिए सही सूप खरीद सकते हैं।

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