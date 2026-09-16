अगर आप भी बर्गर खाने के शौकीन हैं, लेकिन हर बार बाहर से बर्गर मंगाने में पैसे खर्च नहीं करना चाहते, तो इसे घर पर ही बनाकर देखिए। घर पर बर्गर बनाना जितना मुश्किल लगता है, असल में उतना है नहीं। बस इसकी आलू वाली टिक्की सही तरीके से तैयार हो जाए तो बर्गर का स्वाद काफी हद तक बाजार जैसा आ सकता है।

खास बात यह है कि घर पर बनाते समय आप तेल और मसालों की मात्रा अपने हिसाब से रख सकते हैं और ताजी चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी स्वाद भी मिलेगा, बाहर के बर्गर पर होने वाला खर्च भी बचेगा और आप अपनी पसंद के हिसाब से इसे तैयार कर पाएंगे। तो चलिए जानते हैं घर पर स्वादिष्ट और कुरकुरी आलू टिक्की वाला बर्गर बनाने का आसान तरीका।

इसे बनाने के लिए 2 बड़े साइज के आलू लें। उसमें थोड़ी हरी मटर डालें। फिर उसमें धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, आमचूर पाउडर, गरम मसाला, चाट मसाला, जीरा पाउडर, मिक्स हर्ब्स, जिंजर गार्लिक पेस्ट डालें। अब बारी आती उन चीजों की जिन्हें डालने से टिक्की बिल्कुल बाजार जैसी बनेगी।

आपको इसमें चावल का आटा डालना है। साथ में ब्रेड क्रंब्स डालने हैं। इसे डालने से बर्गर की टिक्की कुरकुरी बनेगी। सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लें। इसके बाद इसमें काली मिर्च का पाउडर और नमक डालकर मिक्स कर लें। अगर आपको यह लूज लगे तो इसमें थोड़ा सा चावल का आटा या ब्रेड क्रंब्स डाल सकते हैं।

टिक्की को डिप करने के लिए अब आती है बैटर बनाने की बारी। इसके लिए 3 टेबल स्पून मैदा और कॉर्न फ्लोर डालेंगे। बहुत थोड़ा सा नमक डालकर मिक्स करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर स्मूथ बैटर तैयार करना है। पेटीज बनाने के लिए हाथों को ऑयल से ग्रीस कर लें। आलू वाले मिश्रण को हाथों में लेकर गोल करें। फिर किसी बोर्ड पर रखकर उसे घुमाएं इससे किनारे सही हो जाएंगे।

फिर हाथों से इसे दबा दें। टिक्की को कुरकुरी बनाने के लिए सबसे पहले ब्रेड क्रंब्स में टिक्की को कोट करेंगे फिर बैटर में डालेंगे। इसके बाद फिर से वापस से टिक्की को ब्रेड क्रंब्स में रखेंगे। ब्रेड क्रंब्स को अच्छी तरह से चिपाएंगे। इससे यह बिल्कुल बाजार जैसी क्रिस्पी बनेगी। अच्छे से ब्रेड क्रंब्स चिपकाएं। हाथों से इसे इसे दबा दें। फिर तेल गर्म करके इन्हें फ्राई कर लें। आपकी बाजार जैसी टिक्की तैयार हैं जिन्हें आप बर्गर में रखकर इसका लुत्फ उठा सकते हैं।