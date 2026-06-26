Bungee Jumping Places in India: आजकल बंजी जंपिंग का ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है। लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर ऊंचाई से छलांग लगाते हुए अपनी रोमांचक वीडियो शेयर कर रहे हैं। इन्हें देखकर कई लोग इस एडवेंचर एक्टिविटी को कम से कम एक बार जरूर ट्राई करना चाहते हैं। पहाड़ों, घाटियों और प्राकृतिक नजारों के बीच बंजी जंपिंग का अनुभव काफी रोमांचक माना जाता है। यही वजह है कि ट्रैवलर्स और युवा इसे अपनी बकेट लिस्ट में शामिल कर रहे हैं। अगर आप घूमने के साथ-साथ कुछ अलग और रोमांचक अनुभव भी लेना चाहते हैं, तो भारत की कुछ जगहों पर बंजी जंपिंग ट्राई कर सकते हैं।

ऋषिकेश

उत्तराखंड के ऋषिकेश में कई तरह की एडवेंचर एक्टिविटीज कराई जाती हैं जैसे रिवर राफ्टिंग, स्काई डाइविंग, जायंट स्विंग और बंजी जंपिंग। पहाड़ों और हरियाली के बीच बंजी जंपिंग का अनुभव लेना चाहते हैं तो ऋषिकेश आने का प्लान कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि किसी भी ऑपरेटर का चयन करने से पहले उसके सुरक्षा रिकॉर्ड और सुविधाओं से जुड़ी जानकारी जरूर प्राप्त कर लें।

लोनावाला

महाराष्ट्र का खूबसूरत हिल स्टेशन लोनावाला प्राकृतिक खूबसूरती के अलावा एडवेंचर एक्टिविटीज के लिए भी जाना जाता है। यहां पर अक्सर लोग वीकेंड पर समय बिताने आते हैं। इसके अलावा कई लोग बंजी जंपिंग का अनुभव लेने भी आते हैं। मानसून के दौरान यहां के नजारे बहुत ही आकर्षक होते हैं।

गोवा

सिर्फ बीच और नाइट लाइफ नहीं बल्कि गोवा एडवेंचर पसंद करने वाले लोगों के बीच फेमस जगह है। यहां कुछ एडवेंचर ऑपरेटर बंजी जंपिंग जैसी एक्टिविटीज कराते हैं। बीच वेकेशन के साथ-साथ आप रोमांच का अनुभव लेना चाहते हैं तो गोवा को अपनी ट्रैवल लिस्ट में शामिल कर सकते हैं।

बेंगलुरु

यहां पर भी आप बंजी जंपिंग का अनुभव ले सकते हैं। बजट में एडवेंचर एक्टिविटी ट्राई करना चाहते हैं तो बेंगलुरु को ट्रैवल डेस्टिनेशन चुन सकते हैं। शानदार नजारों के बीच ऊंचाई से छलांग लगाने का अनुभव यादगार हो सकता है।

रखें इन बातों का ध्यान

किसी भी जगह बंजी जंपिंग करने जा रहे हैं तो पहले उसकी प्रामाणिकता की जांच जरूर करें।

अगर आपको किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी समस्या है तो एडवेंचर एक्टिविटी को करने से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

बंजी जंपिंग के दौरान आरामदायक कपड़े और कंफर्टेबल जूते पहनें जिससे आपको परेशानी न हो।

अपने इंस्ट्रक्टर द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों का पालन करें और सुरक्षा उपकरणों को चेक कर सकते हैं।

मौसम की जानकारी पहले से रखें क्योंकि खराब मौसम में एडवेंचर एक्टिविटी स्थगित भी हो सकती है।

सही तैयारी और सुरक्षा नियमों का पालन करते हुए बंजी जंपिंग का अनुभव यादगार बन सकता है। ट्रिप प्लान करने से पहले बंजी जंपिंग से जुड़ी जरूरी जानकारी अवश्य रखें।