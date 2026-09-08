बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिनको घूमना अच्छा नहीं लगता होगा। कई बार घूमने का तो बहुत मन होता है लेकिन ऑफिस से लंबी छुट्टी न मिल पाने या ज्यादा खर्च का सोचकर प्लान टल जाता है। भारत में कुछ ऐसी जगहें हैं जहां सिर्फ 2-3 दिन निकालकर भी शानदार ट्रिप प्लान की जा सकती है। सबसे अच्छी बात यह है कि यहां खाना-रहना भी बजट में रहेगा। इसके लिए बस आपको कुछ छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए। आइए जानें इनके बारे में।

ऋषिकेश, उत्तराखंड

अगर घर और ऑफिस से मन ऊब गया है और कहीं घूमने जाने का प्लान है लेकिन बहुत ज्यादा खर्च नहीं कर सकते हैं तो ऋषिकेश इस लिस्ट में सबसे मजबूत विकल्पों में से एक है। यहां घूमने के लिए कई ऐसी जगहें हैं जहां अलग से बड़ा खर्च नहीं होता है। गंगा किनारे घूमना, घाट, मंदिर, आरती और पुलों के आसपास घूमना आपको शानदार अनुभव देगा।

यहां पहले दिन होटल में पहुंचकर चेक-इन करें। फिर लक्ष्मण झूला जाएं। गंगा किनारे घूमें। शाम की गंगा आरती में शामिल हों। दूसरे दिन सुबह योग करें या घाट पर जाएं। रिवर राफ्टिंग भी कर सकते हैं। शाम को स्थानीय बाजार घूमें। तीसरे दिन सुबह जल्दी किसी व्यू-पॉइंट पर जाएं। त्रिवेणी घाट पर घूमकर वापस लौटने की तैयारी करें। यहां बजट स्टे करीब ₹350–800 प्रति रात और स्थानीय खाना कम खर्च में मिल सकता है।

वाराणसी, उत्तर प्रदेश

वाराणसी भी कम बजट में आप घूमकर आ सकते हैं। शहर में कई जगहों पर जाने के लिए भारी एंट्री फीस नहीं देनी पड़ती। घाटों पर घूमना, गंगा आरती देखना, गलियों में घूमना और मंदिरों के आसपास जाना ट्रिप को काफी किफायती बना सकता है। यहां पहले दिन आप काशी विश्वनाथ जाएं।

दशाश्वमेध घाट जाकर शाम की गंगा आरती में शामिल हों। सुबह सूर्योदय के समय घाट पर जाएं। स्थानीय नाश्ता करें। काशी की गलियां और शाम को घाट घूमें। तीसरे दिन सुबह सारनाथ जाएं। दोपहर में वापस वाराणसी आएं। लोकल बाजार घूमें। यहां बजट गेस्टहाउस ₹400–700 प्रति रात मिल जाएंगे।

पुष्कर, राजस्थान

अगर आपको ऐसा शहर चाहिए जहां 2-3 दिन में आराम से ज्यादातर जगहें कवर हो जाएं, तो पुष्कर अच्छा विकल्प है। यहां पुष्कर झील, ब्रह्मा मंदिर और बाजार प्रमुख आकर्षण हैं। यहां का शाकाहारी स्ट्रीट फूड भी लोकप्रिय है। पहले दिन आप यहां पुष्कर झील जाएं। घाट घूमें। ब्रह्मा मंदिर जाएं और बाद में बाजार घूमें। दूसरे दिन सुबह सावित्री माता मंदिर जाएं। झील के आसपास घूमें। राजस्थान पर्यटन विकास निगम के सरकारी होटल में आपको कम बजट में रुकने की जगह मिल जाएगी।