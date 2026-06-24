How to Make Kitchen Look Expensive: किचन घर का वह हिस्सा होता है जिसे रोजाना इस्तेमाल किया जाता है। खाना बनाने से लेकर खाना खाने तक कई जरूरी काम यहीं किए जाते हैं। लिविंग रूम, बेडरूम, स्टडी रूम के साथ-साथ किचन को भी खूबसूरती से सजाना घर को आकर्षक बनाता है। कई बार कम बजट की वजह से किचन को हम ज्यादा डेकोरेट नहीं कर पाते हैं। अगर आप भी किचन को स्टाइलिश और लग्जरी लुक देना चाहते हैं तो बजट की चिंता करने की जरूरत नहीं है। बल्कि कुछ छोटे-छोटे बदलाव करके किचन को लग्जरी लुक दिया जा सकता है।

हैंगिंग लैंप

किसी भी जगह को खूबसूरत बनाने के लिए सही लाइटिंग बहुत महत्व रखती है। किचन में सॉफ्ट लाइट, हैंगिंग लैंप या छोटे झुमर लगा सकते हैं। इससे किचन को लग्जरी लुक मिलेगा और इसकी खूबसूरती कई गुना बढ़ जाएगी।

छोटा मैट

अक्सर बर्तन धोने वाली जगह पर नीचे पानी गिर जाता है। ऐसे में यहां पर छोटा मैट रख सकते हैं। इससे किचन की खूबसूरती बढ़ जाएगी और पानी गिरने की वजह से फर्श गंदा भी नहीं दिखेगा। हालांकि इसे समय-समय पर साफ करते रहना जरूरी है।

मार्बल टॉवल होल्डर

किचन में बार-बार हाथ धोने पौंछने के लिए टॉवल का इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए आप एक मार्बल टॉवल होल्डर का इस्तेमाल कर सकते हैं जिस पर टॉवल रखा जा सकता है। इससे हाथ भी साफ रहेंगे और किचन को प्रीमियम लुक भी मिल सकता है।

ग्लास जार

मसाले, दाल और अन्य चीजों को रखने के लिए ग्लास जार का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे किचन ज्यादा व्यवस्थित और आकर्षक दिखता है। कांच की जगह आप ट्रांसपेरेंट कंटेनर भी रख सकते हैं जिसमें सभी चीजें आसानी से देखी जा सकती हैं। इससे किचन की खूबसूरती बढ़ जाती है और चीजें खोजने में भी आसानी होती है।

खुली शेल्फ सजाएं

अगर किचन की शेल्फ खुली हुई है तो उसे सजा सकते हैं जिससे यह ज्यादा आकर्षक दिखेगी। इसके लिए ग्लास जार, डिजाइनर मग या इंडोर प्लांट्स लगा सकते हैं। यह लुक को खूबसूरत और अट्रैक्टिव बनाने में मदद कर सकते हैं।

दीवारों को सजाएं

अगर किचन की दीवार काफी सिंपल लग रही है तो इसके लिए आप छोटे फ्रेम या वॉल स्टिकर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे दीवार के सिर्फ एक कॉर्नर पर ही डेकोरेट करें जिससे लुक एस्थेटिक और क्लासी लगेगा।