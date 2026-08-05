Kitchen Decor Tips: घर का हर हिस्सा बहुत ही खास होता है और उसकी सजावट पूरे घर की खूबसूरती को बढ़ाने में मदद करती है। ऐसे में किचन को नजर अंदाज करना सही नहीं है क्योंकि यहां खाना बनाने के अलावा सबसे ज्यादा समय भी बिताया जाता है। खासकर किचन काउंटर जब बिखरा हुआ हो, तो पूरे किचन का लुक खराब हो सकता है। ऐसे में महंगे क्रोकरी सेट या डेकोर आइटम्स की जगह कुछ आसान टिप्स की मदद ली जा सकती है।

घर सजाते समय हम लिविंग रूम से लेकर टेरेस तक हर एक छोटी-बड़ी चीज का ध्यान रखते हैं। किचन भी घर का बहुत अहम हिस्सा होता है, जिसका खूबसूरत और व्यवस्थित होना जरूरी है। किचन काउंटर को सजाने के लिए महंगे डेकोरेटिव आइटम्स की जगह आप बजट फ्रेंडली तरीके अपना सकते हैं।

सबसे पहले करें यह काम

किचन काउंटर का इस्तेमाल रोजाना होता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर कई सारी चीजें जमा हो जाती हैं। सबसे पहले किचन काउंटर से फालतू और रोज इस्तेमाल न होने वाली चीजों को हटा दें। कम सामान की मदद से काउंटर ज्यादा साफ और बड़ा दिख सकता है।

वुडन चॉपिंग बोर्ड और ट्रे का इस्तेमाल

सिंपल और बजट फ्रेंडली किचन काउंटर डेकोरेशन के लिए अलग-अलग साइज के वुडन चॉपिंग बोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे दीवार के सहारे रखें, इससे किचन को स्टाइलिश लुक मिलेगा। इसके साथ ही ऑयल, नमक, काली मिर्च या रोजाना इस्तेमाल होने वाली दूसरी चीजों को एक खूबसूरत सी ट्रे में सजाकर रखें। इससे काउंटर व्यवस्थित दिखेगा और स्टाइलिश लुक भी मिलेगा।

इंडोर प्लांट्स से सजाएं काउंटर

किचन को फ्रेश और स्टाइलिश लुक देने के लिए इंडोर प्लांट एक बजट फ्रेंडली विकल्प हो सकते हैं। काउंटर पर छोटे-छोटे इंडोर प्लांट, हर्ब्स या फूलों का गुलदस्ता रख सकते हैं। इससे किचन को एस्थेटिक और क्लासी लुक मिलेगा। इन्हें आप किसी लकड़ी की ट्रे में सजाकर भी रख सकते हैं।

कांच के जार का इस्तेमाल

चॉय, कॉफी, चीनी, दालों या अन्य जरूरत की चीजों को कांच के जार में रखें। इसे आप एक साइड किचन काउंटर पर सजाकर रख सकते हैं। इससे किचन व्यवस्थित और स्टाइलिश दिख सकता है। हालांकि ज्यादा जार काउंटर पर न रखें, इससे काउंटर भरा-भरा दिखाई देगा।

सिंक एरिया को सजाने के तरीके

किचन का सिंक एरिया सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। इसे साफ-सुथरा और व्यवस्थित रखने के लिए छोटी ट्रे में मैचिंग साबुन डिस्पेंसर और ब्रश होल्डर रखें। इससे काउंटर का लुक भी बदल जाएगा और जगह भी साफ-सुथरी लगेगी। इसके साथ आप हाथ पोंछने के लिए टॉवल को टांग सकते हैं।

ज्यादा सामान रखने से बचें

किचन काउंटर को सजाने के लिए ज्यादा सामान या डेकोरेटिव चीजों का इस्तेमाल न करें। पूरे काउंटर को सजावटी चीजों से भरने की बजाय खाना बनाने के लिए पर्याप्त खाली जगह रखें। अगर आपके पास ज्यादा सामान नहीं है, तो सिर्फ एक टोकरी में फलों को रखकर काउंटर को सजा सकते हैं।