Friendship Day Gift Ideas: दोस्ती का रिश्ता सीधे दिल से जुड़ा होता है। यह रिश्ता सिर्फ मजाक मस्ती तक सीमित नहीं होता है बल्कि मुश्किल समय में साथ देना या सीक्रेट छुपाने में भी मदद करता है। हम अपने दिल की हर बात दोस्त से आसानी से कह पाते हैं, जो अपने माता-पिता या भाई बहन से भी नहीं कहते। यही वजह है कि इस रिश्ते को खास माना जाता है।

इस साल फ्रेंडशिप डे 2 अगस्त को मनाया जाएगा। इस खास मौके को और स्पेशल बनाने के लिए आप अपने बेस्ट फ्रेंड को गिफ्ट दे सकते हैं। अगर आपके पास बजट कम है, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहां दिए गए कुछ गिफ्ट आइडियाज की मदद से आप दोस्त को खुश कर सकते हैं।

कीचेन

अगर आपके पास ज्यादा बजट नहीं है, तो कीचेन एक बेहतरीन गिफ्ट ऑप्शन हो सकता है। मेटल, लकड़ी, मिनी फोटो फ्रेम, हैंडमेड, फूल, कार्टून कैरेक्टर या नाम वाले कई तरह के कीचेन गिफ्ट किए जा सकते हैं।

फोटो फ्रेम

अपने दोस्त के साथ बिताए गए छोटे-छोटे खास पलों का कोलाज बनाकर आप फोटो फ्रेम में लगा सकते हैं। इस तरह के गिफ्ट बहुत खास होते हैं, जो हमेशा आपकी यादों को ताजा रखते हैं। अगर आप भी बजट फ्रेंडली गिफ्ट आइडिया तलाश रहे हैं, तो फोटो फ्रेम बेस्ट ऑप्शन हो सकता है।

वॉच

समय सबसे ज्यादा कीमती है, खासकर तब जब आप उसे अपने खास दोस्तों के साथ बिताते हैं। ऐसे में आप दोस्त को वॉच या घड़ी गिफ्ट कर सकते हैं, जो बाजार में आसानी से मिल जाती हैं।

ग्रीटिंग कार्ड

कई लोगों को चीजों से ज्यादा शब्दों की अहमियत होती है। दोस्त भी उन्हीं में से एक होता है। जो आपकी हर बात समझता है। ऐसे में आप उसे खास महसूस कराने के लिए हाथ से बना ग्रीटिंग कार्ड गिफ्ट कर सकते हैं, जिसपर आप कोई प्यारा सा मैसेज लिख सकते हैं। यह गिफ्ट फ्रेंडशिप डे को यादगार बना सकता है।

मैचिंग टी-शर्ट या ड्रेस

कुछ लोग हमारे लिए बहुत ही खास होते हैं, जिसके साथ हम हर चीज साथ में करना पसंद करते हैं। अगर आपके पास भी ऐसा ही बेस्ट फ्रेंड है, तो आप एक जैसी टी-शर्ट गिफ्ट कर सकते हैं। फ्रेंडशिप डे पर आप मैचिंग टी-शर्ट पहन सकते हैं और खूब सारी फोटो क्लिक कर सकते हैं।

मग

आजकल बाजार में कस्टमाइज्ड कप काफी ज्यादा मिलते हैं, जिसे आप गिफ्ट कर सकते हैं। जब भी आपका दोस्त इसमें चाय या कॉफी पिएगा, उसे याद जरूर आएगी।

शोपीस

अगर आप कुछ यूनिक देना चाहते हैं, तो शोपीस गिफ्ट कर सकते हैं। जिसे अपने रूम, ऑफिस टेबल या कार में रखा जा सके। भगवान की मूर्ति, कार्टून कैरेक्टर, खिलौने वाली कार या अन्य दूसरी चीज इसके लिए बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं।

एलईडी लैंप

एलईडी लैंप गिफ्ट करना एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है, जो आपके बजट में भी आ जाएगा। हर बार जब आपका दोस्त इसका इस्तेमाल करेगा, तो उसे आपकी दोस्ती और यह गिफ्ट जरूर याद आएगा।