मेकअप में आंखें सबसे जरूरी हिस्सा होती हैं, जो पूरे लुक को बदल सकती हैं। जब भी हम जल्दी में होते हैं, तो काजल, मस्कारा और आईलाइनर लगाकर तुरंत मेकअप कर लेते हैं। इससे सिंपल लुक भी खास और आकर्षक दिखने लगता है। यही वजह है शादी, खास मौके या पार्टी के दौरान आंखों के मेकअप पर खास ध्यान दिया जाता है। कई बार हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि आंखों को अलग और आकर्षक कैसे दिखाएं। अगर आप भी अपने दिवाली पार्टी लुक के लिए आई मेकअप को लेकर कंफ्यूज हैं, तो ब्राउन स्मोकी आई मेकअप ट्राई कर सकती हैं।

दिवाली मेकअप लुक के लिए आइडिया तलाश रही हैं, तो स्मोकी आई मेकअप ट्राई कर सकती हैं। इंडो वेस्टर्न या ट्रेडिशनल आउटफिट के साथ स्मोकी आई मेकअप क्लासी और एलिगेंट लुक देता है। इसे आप खुद से भी कर सकती हैं। साड़ी, लहंगा या अनारकली के साथ आई मेकअप लुक को आकर्षक और स्टाइलिश बनाने में मदद करता है।

इस तरह करें स्मोकी आई मेकअप लुक

आईलिड तैयार करें

सबसे पहले आईलिड के ऊपर आईशैडो प्राइमर या पतली लेयर कंसीलर की लगाएं। अब इसे अच्छी तरह ब्लेंड कर लें और ऊपर से हल्का ट्रांसलूसेंट पाउडर लगाएं। इससे स्मूथ बेस तैयार हो जाएगा और क्रीज नहीं पड़ेगी। अलग-अलग शेड्स को लगाने के लिए ब्रश तैयार रखें।

बेस अप्लाई करें

अब आईशैडो पैलेट में लाइट कैरेमल, टैन या वॉर्म बेज ब्राउन आईशैडो लगाएं। यह शेड आंखों को बेहतरीन कलर देगा और इसके बाद गहरे शेड्स लगाने पर अच्छी तरह ब्लेंड करने में मदद मिलेगी। अब एक मुलायम ब्रश लें और आईलिड पर लगे शेड को अच्छी तरह ब्लेंड करें।

अब गहरा चॉकलेट या एस्प्रेसो ब्राउन शेड लें और इसे आंखों के बाहरी हिस्से और क्रीज पर लगाएं। धीरे-धीरे इसे सर्कुलर मोशन में ब्लेंड करें। शेड को आईलिड के अंदर की तरफ ब्लेंड करें। आईलिड के बाहरी कॉर्नर को डार्क रखें ताकि स्मोकी इफेक्ट आ पाए।

आंखों को फेस्टिव फिनिश देने के लिए ब्रॉन्ज, कॉपर या शैंपेन शिमर को आईलिड के बीच में लगाएं। अगर आप ब्राउन स्मोकी आई पर ज्यादा फोकस करना चाहती हैं, तो शिमर को हल्का रखें। अब ब्रश से किनारों को अच्छी तरह ब्लेंड करें।

आईलैश को डिफाइन करें

अब ब्राउन या ब्लैक काजल लें और इसे लैश लाइन पर लगाएं। अब धीरे-धीरे इसे छोटे ब्रश की मदद से स्मज करें। अब लोअर लैश लाइन पर हल्का गहरा ब्राउन आईशैडो लगाएं। इसे भी आराम से ब्लेंड करें। अब मस्कारा लगाकर लैश को लंबा और आकर्षक बनाएं।

इसके साथ ही बाकी का मेकअप हल्का और बैलेंस्ड रखें। वर्म टोन ब्लश और न्यूड रोज लिपस्टिक के साथ लुक को पूरा करें। चिकबोन्स पर हाईलाइटर का इस्तेमाल करके मेकअप को फेस्टिव फिनिश दिया जा सकता है। इस तरह आप दिवाली पार्टी के लिए अपने लुक को आकर्षक और स्टाइलिश बना सकते हैं।