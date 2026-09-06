आजकल मॉडर्न घरों में किचन के फर्श और दीवारों से लेकर बाथरूम और घर के दूसरे हिस्सों तक में टाइल्स का इस्तेमाल खूब किया जाता है। अलग-अलग रंग, डिजाइन और पैटर्न वाली टाइल्स घर की खूबसूरती बढ़ाने के साथ-साथ उसे एक साफ-सुथरा और आकर्षक लुक देने में मदद करते हैं। लेकिन कई बार काम के दौरान कुछ टाइल्स टूट जाती हैं या बच जाती हैं। ऐसे में अक्सर लोग इन टाइल्स को बेकार समझकर फेंक देते हैं या स्टोर रूम में रख देते हैं। लेकिन बेकार पड़ी ये टाइल्स काफी काम आ सकती हैं। इन टाइल्स की मदद से आप अपने घर के लिए कई डेकोरेटिव आइटम्स बना सकते हैं।

टाइल्स के छोटे-छोटे टुकड़ों का आप फोटो फ्रेम, प्लांटर, कोस्टर से लेकर टेबल डेकोर तक में इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए जानते हैं बची हुई और टूटी टाइल्स की मदद से क्या-क्या डेकोरेटिव आइटम्स बनाया जा सकता है।

1- मिरर के दें आकर्षक लुक

अगर आपके घर में सिंपल मिरर है तो इसे आकर्षक बनाने के लिए आप टाइल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। साधारण शीशे को सजावटी लुक देने के लिए उसके फ्रेम के चारों तरफ टूटी टाइल्स लगाकर इसे सुंदर बना सकते हैं। खासकर चमकदार या पैटर्न वाली टाइल्स मिरर की खूबसूरती में चार चांद लगा सकती हैं।

2- मोजेक आर्ट

टूटी टाइल्स को फेंकने के बजाए आप घर की दीवार के छोटे हिस्से को सजाकर उसे आर्ट पीस में बदल सकते हैं। टाइल्स के टुकड़ों से फूल, पत्तियों या ज्यामितीय आकृतियां डिजाइन बनाकर उसे आकर्षक लुक दे सकते हैं। इसे बालकनी, गार्डन एरिया में भी लगा सकते हैं।

3- बनाएं यूनिक नेम प्लेट

बची हुई टाइल्स की मदद से आप अपने घर के लिए आसानी से एक आकर्षक और यूनिक नेम प्लेट बना सकते हैं। किसी मजबूत बेस पर नाम लिखकर उसके आसपास टाइल्स के छोटे टुकड़े लगा दें। इसके लिए एक जैसे रंगों की टाइल्स ज्यादा खूबसूरत लगती हैं।

4- प्लांटर

टूटी हुई टाइल्स का इस्तेमाल पुराने गमलों को सजाने के लिए किया जा सकता है। गमले की बाहरी सतह पर टाइल्स के छोटे टुकड़ों को मनचाहे पैटर्न में चिपका दें। एक ही रंग की टाइल्स के साथ अलग-अलग रंगों के टुकड़ों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सूखने के बाद इनके बीच की जगह को ग्राउट से भर दें। इससे साधारण गमला भी आकर्षक लगने लगता है।

5- गार्डन में बनाएं स्टेपिंग स्टोन

अगर आपके घर के सामने छोटा सा गार्डन है, तो बची हुई टाइल्स उनकी सजावट में काफी काम आ सकती हैं। इन टाइल्स का इस्तेमाल आप स्टेपिंग स्टोन्स की तरह कर सकते हैं। इसके लिए सीमेंट या कंक्रीट के बेस में टाइल्स के टुकड़ों को पैटर्न में सजा दें। सूखने के बाद ये गार्डन में रास्ते को आकर्षक बनाने का काम कर सकते हैं। ध्यान रहे कि स्टेपिंग स्टोन बनाते समय टाइल्स के नुकीले किनारे बाहर न रहें। नुकीले किनारों को आप सैंडपेपर से रगड़कर चिकना कर सकते हैं। इस तरह आप बची और टूटी हुई टाइल्स को फेंकने के बजाए घर को इन तरीकों से सजाने में स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं।

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