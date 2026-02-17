Bridal hair style: शादी-ब्याह का सीजन चल रहा है। सगाई, शादी और रिसेप्शन जैसे प्रोग्राम में सबकी नजरें सबसे ज्यादा जिसे निहारती हैं वो है नई दुल्हन। ऐसे में होने वाली दुल्हनिया अपने आउटफिट्स से लेकर ज्वेलरी को बहुत सोच-समझकर पसंद करती है। दुल्हन की सुंदरता में चार-चांद लगाने का काम करता है उसका हेयर स्टाइल। साड़ी हो या फिर लहंगा अगर हेयर स्टाइल सुंदर होगा तो उससे लुक और भी ज्यादा निखर जाता है। यहां लंबे बालों के लिए कुछ हेयर स्टाइल के आइडिया शेयर किए गए हैं, जिनसे आपको चुनाव करने में आसानी होगी।

ओपन कर्ल विद साइड ब्रेड हेयर स्टाइल

ये हेयरस्टाइल सभी तरह के आउटफिट्स पर अच्छा लगता है। इसे बनाना भी बेहद आसान है और ये दिखने में बहुत क्लासी लुक देता है।

फ्लावर बन हेयर स्टाइल

फ्लावर बन हेयर स्टाइल भी खूबसूरत लुक देता है। इसमें बालों का बन बनाया जाता है। अगर आप बाल खोलना नहीं चाहते हैं तो इसे बनाएं।

फ्रेंच ब्रेड विद गजरा हेयरस्टाइल

साड़ी के साथ फ्रेंच ब्रेड विद गजरा हेयरस्टाल बहुत अच्छा लगता है। ये शादी के साथ-साथ हर तरह के फंक्शन में जंचता है। ये आसानी से बन जाता है।

मोतियों की लुभावनी चोटी

इन दिनों चोटी में मोती लगाने का ट्रेंड काफी चल रहा है। नई दुल्हन के बालों में इस तरह का हेयर स्टाइल सुंदर लगेगा।

लो पोनी हेयरस्टाइल

इस तरह का हेयरस्टाइल गाउन या हैवी सूट पर काफी अच्छा लगेगा। इसके साथ आप फूल या एक्सेसरीज यूज कर सकती हैं।