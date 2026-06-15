Besan Recipes: बेसन का इस्तेमाल खाने की कई चीजों में किया जा सकता है। यह चने की दाल को बारीक पीसकर बनाया जाता है, जिसमें प्रोटीन, फाइबर और अन्य पोषक तत्व पाए जाते हैं। सिर्फ पकौड़े, चीला या लड्डू नहीं बल्कि कई तरह की डिश बेसन से रोजाना बनाई जा सकती हैं जो नाश्ते से लेकर डिनर तक का स्वाद बदल सकती हैं। अगर आप कुछ पारंपरिक और स्वादिष्ट चीजें ट्राई करना चाहते हैं तो बेसन से बनने वाली अलग-अलग रेसिपीज बना सकते हैं। आइए, जानते हैं बेसन से हम क्या-क्या बना सकते हैं।

बेसन का चीला

हर कोई सुबह के नाश्ते में हल्का और पौष्टिक भोजन खाना पसंद करता है। ऐसे में आप घर पर बेसन का चीला बना सकते हैं जो मानसून के समय बहुत स्वादिष्ट लगता है। इसे आप बेसन, पानी और कुछ मसालों की मदद से आसानी से तैयार कर सकते हैं।

बेसन चकली

नाश्ते या स्नैक्स के रूप में बेसन की चकली एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है जो बच्चों से लेकर बड़ों तक को खूब पसंद आता है। कुरकुरी और स्वादिष्ट चकली को आप घर पर भी बना सकते हैं। बेसन, चावल का आटा और कुछ मसालों की मदद से इसे तैयार किया जाता है।

पकौड़े

बारिश का मौसम हो या चाय के साथ कुछ खाने का मन, पकौड़ों की याद अक्सर आ ही जाती है। बेसन में आलू, प्याज, हरी मिर्च और मसाले डालकर कई तरह के पकौड़े बनाए जा सकते हैं। इसे आप सुबह नाश्ते या शाम की हल्की भूख के लिए खा सकते हैं।

बेसन का हलवा

भारत की लोकप्रिय मिठाइयों में से एक बेसन का हलवा बहुत स्वादिष्ट होता है। इसे बेसन, चीनी और घी की मदद से तैयार किया जा सकता है। यह स्वाद के साथ-साथ सेहत के लिए भी फायदेमंद माना जाता है।

कढ़ी

भारत के कई हिस्सों में कढ़ी को अलग-अलग तरीकों से बनाया जाता है। छाछ और बेसन से बनने वाली यह डिश गर्मियों में काफी ज्यादा पसंद की जाती है। दोपहर के खाने में कढ़ी को चावल या रोटी के साथ खा सकते हैं।

खांडवी

गुजरात की फेमस डिश खांडवी बेसन से बनाई जाती है जिसे नाश्ते या स्नैक के रूप में खाया जा सकता है। मुलायम टेक्सचर और हल्के स्वाद के लिए जानी जाती है।

बेसन का मीड़ा

राजस्थान और बुंदेलखंड के आसपास के इलाकों में बेसन का मीड़ा खूब बनाया जाता है। इसे बनाना बहुत ही आसान है, यह छाछ, बेसन और मसालों की मदद से तैयारी की जाती है। इसकी रेसिपी बहुत ही सरल है।

गट्टे की सब्जी

राजस्थान की पारंपरिक और लोकप्रिय डिश में से एक गट्टे की सब्जी बेसन, दही और मसालों से तैयार की जाती है। सबसे पहले बेसन के रोल बनाकर उबाले जाते हैं, जिन्हें गट्टा कहा जाता है। इसके बाद दही और मसालों की मदद से इसे ग्रैवी में पकाया जाता है।

मैसूर पाक

दक्षिण भारत की प्रसिद्ध मिठाई मैसूर पाक मुख्य रूप से बेसन, घी और चीनी से बनाया जाता है। इसकी बनावट नरम और मुंह में घुल जाने वाली होती है। त्योहारों और खास अवसरों पर यह खूब पसंद की जाती है।

बेसन पितोड

बेसन पितोड़ राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में बनाई जाने वाली एक पारंपरिक डिश है। इसे बेसन के गाढ़े घोल को पकाकर जमाया जाता है और फिर छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लिया जाता है। इन टुकड़ों को मसालेदार ग्रेवी में पकाकर स्वादिष्ट सब्जी तैयार की जाती है।



