सुबह का नाश्ता पोषक तत्वों से भरपूर होना चाहिए। दरअसल, रातभर कुछ न खाने के बाद शरीर को ऐसे खाद्य पदार्थों की जरूरत होती है, जो पोषक तत्वों से भरपूर हों और दिनभर ऊर्जा बनाए रखने में मदद करें। ऐसे में कई बार नाश्ते को लेकर समझ नहीं आता कि क्या बनाया जाए, खासकर जिन घरों में बच्चे रहते हैं, वहां यह समस्या अधिक रहती है। दरअसल, एक जैसा नाश्ता बार-बार मिलने पर बच्चे जल्दी बोर हो जाते हैं। ऐसे में पेरेंट्स के बीच अक्सर यह दुविधा बनी रहती है कि उनके लिए ऐसा क्या बनाया जाए जो स्वादिष्ट होने के साथ ही हेल्दी भी हो।

इन दिनों कई दक्षिण भारतीय व्यंजन देश-विदेश में खूब पसंद किए जा रहे हैं। ये दक्षिण भारतीय व्यंजन अपने स्वाद और पौष्टिकता के लिए जाने जाते हैं। इन्हीं में से एक है अप्पम-स्टू। यह केरल का एक बेहद लोकप्रिय पारंपरिक व्यंजन है। इसे खासतौर पर नाश्ते या डिनर में खाया जाता है। आप इसे बच्चों के लिए सुबह के नाश्ते में शामिल कर सकते हैं। हालांकि, इस स्वादिष्ट डिश को तैयार करने में थोड़ा समय जरूर लग सकता है। खासकर जब आप पहली बार ट्राई कर रहे हों।

अप्पम क्या है?

आगे बढ़ने से पहले यह जानना जरूरी है कि अप्पम आखिर होता क्या है। दरअसल, अप्पम चावल और नारियल से बनाया जाता है। इसका बीच का हिस्सा नरम और स्पंजी होता है और किनारे पतले हल्के कुरकुरे होते हैं। वहीं, स्टू एक हल्की नारियल वाली करी है, जिसमें आमतौर पर आलू, गाजर, मटर, बीन्स और प्याज जैसी सब्जियां डाली जाती हैं। इसे नारियल के दूध में पकाया जाता है और कई मसालों के साथ बनाया जाता है। अब आइए जानते हैं इसे बनाने का तरीका क्या है।

घर पर अप्पम-स्टू बनाने के लिए सामग्री

अप्पम की सामग्री

1 कप चावल

आधा कप नारियल

2 बड़े चम्मच पका हुआ चावल

1 छोटा चम्मच चीनी

स्वादानुसार नमक

आधा छोटा चम्मच यीस्ट (वैकल्पिक)

अप्पम बनाने की आसान विधि

चावल भिगोएं और बैटर तैयार करें: सबसे पहले चावल को साफ कर 4-5 घंटे के लिए भिगो दें। इसके बाद चावल, नारियल और पके हुए चावल को थोड़ा पानी के साथ बारीक पीस कर इसमें यीस्ट और चीनी मिलाकर बैटर तैयार कर लें। इसे 6-8 घंटे ढककर रख दें, ताकि बैटर अच्छी तरह फर्मेंट हो जाए।

बैटर ठीक करें: फर्मेंट होने के बाद बैटर में नमक डालकर अच्छी तरह मिला दें। जरूरत के अनुसार थोड़ा पानी डालकर इसे डोसे के बैटर से थोड़ा पतला करें। अब गर्म अप्पम पैन में एक करछी बैटर डालकर पैन को

अप्पम बनाएं: अब अप्पम पैन या छोटे नॉन-स्टिक पैन को हल्का गर्म करें। इसमें एक करछी बैटर डालें और पैन को तुरंत पकड़कर गोल घुमाएं, ताकि बैटर किनारों तक फैल जाए और बीच में थोड़ा मोटा रहे।

पकाने का तरीका: पैन को ढककर मध्यम-धीमी आंच पर करीब 2-3 मिनट पकाएं। इसे पलटने की जरूरत नहीं होती। जब किनारे हल्के सुनहरे और कुरकुरे हो जाएं और बीच का हिस्सा नरम व स्पंजी हो जाए, तो इसे निकाल लें। इसी तरह बाकी अप्पम तैयार कर लें और वेजिटेबल स्टू के साथ परोसें।

वेजिटेबल स्टू बनाने के लिए सामग्री

1 आलू

1 गाजर

आधा कप बीन्स

आधा कप मटर

1 प्याज

1 छोटा टुकड़ा अदरक

1-2 हरी मिर्च

8-10 करी पक्ता

1 छोटा टुकड़ा दालचीनी

2-3 लौंग

2 इलायची

आधा छोटा चम्मच काली मिर्च

1 कप पतला नारियल दूध

आधा कप गाढ़ा नारियल दूध

1-2 बड़े चम्मच नारियल तेल

स्वादानुसार नमक

स्टू बनाने का सबसे आसान तरीका

स्टू बनाने के लिए एक पैन में तेल गर्म कर इसमें दालचीनी, लौंग, इलायची और काली मिर्च डालकर हल्का भून लें। अब इसमें प्याज, अदरक, हरी मिर्च और करी पत्ता डालकर हल्का नरम होने तक भूनें। अब कटे हुए आलू, गाजर, बीन्स और मटर डालकर मिला लें। इसके बाद पतला नारियल दूध और नमक डालकर सब्जियों को ढककर नरम होने तक पका लें।

जब सब्जियां पक जाए तो आखिर में गाढ़ा नारियल दूध डालें और धीमी आंच पर 2-3 मिनट पकाएं। इसे तेज आंच पर ज्यादा देर तक न उबालें, वरना नारियल का दूध फट सकता है।

अब गरमागरम स्टू में अप्पम डालकर स्वादिष्ट नाश्ता परोस सकते हैं। इसे बनाने में समय जरूर लगे लेकिन यह एक अलग स्वादिष्ट और पोषक तत्वों से भरपूर नाश्ता होगा, जो बच्चों से लेकर बड़ों तक को पसंद आ सकता है।

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