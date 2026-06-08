सुबह नाश्ते और शाम में लगने वाली हल्की भूख के दौरान कई बार समझ नहीं आता कि ऐसा क्या बनाया जाए जो स्वादिष्ट होने के साथ ही हेल्दी भी हो। खासकर शाम के समय यह समस्या अधिक रहती है। इस दौरान हल्की भूख मिटाने के लिए लोग कई बार बाहर के तले-भुने फूड्स का सेवन कर लेते हैं। बाहर का खाना जरूरी नहीं है कि वह हेल्दी ही हो, क्योंकि कई बार उसमें अधिक तेल और मसाले मिलाए जाते हैं जो सेहत पर बुरा असर डाल सकते हैं।

ऐसे में आप शाम की हल्की भूख या फिर सुबह के नाश्ते में बेसन और ओट्स का पैनकेक ट्राई कर सकते हैं। यह एक हाई प्रोटीन रेसिपी है जो स्वादिष्ट होने के साथ ही हेल्दी भी होती है। सबसे बड़ी बात इसे बनाना भी काफी आसान है। आइए जानते हैं इसे बनाने की आसान रेसिपी और इसमें मिलाई जाने वाली सामग्री के बारे में:

बेसन और ओट्स पैनकेक बनाने के लिए सामग्री

1 कप सादा ओट्स पाउडर (मिक्सी में पीस लें)

आधा कप बेसन

एक चौथाई कप दही (बैटर को सॉफ्ट बनाने के लिए)

आधा कप प्याज (बारीक कटा हुआ)

आधा कटा हुआ टमाटर या जरूरत के अनुसार (बारीक कटा हुआ)

2 चम्मच शिमला मिर्च (बारीक कटा हुआ)

आधा मीडियम साइज का गाजर (बारीक कटा हुआ)

1-2 हरी मिर्च (बारीक कटी हुई)

1 छोटा चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक

बारीक कटा हुआ हरा धनिया

आधा छोटा चम्मच हल्दी

आधा छोटा चम्मच आजवाइन

आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर

नमक स्वादानुसार

सेंकने के लिए तेल या बटर

बेसन और ओट्स पैनकेक बनाने की आसान विधि

सबसे पहले एक बाउल में ओट्स पाउडर, बेसन और दही डालकर इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी मिलाते हुए गाढ़ा और स्मूद घोल तैयार कर लें। ध्यान रहे घोल न ज्यादा पतला हो और न ही अधिक गाढ़ा।

अब इस घोल में कटी हुई सब्जियां डालकर अच्छे से मिला लें। इसके बाद इसमें नमक, हल्दी, अजवाइन और लाल मिर्च पाउडर डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें।

इन सभी चीजों को मिक्स करने के बाद बैटर को 5 से 7 मिनट के लिए ढककर रख दें। इतनी देर में ओट्स पानी को अच्छी तरह सोख लेता है और बैटर अच्छी तरह सेट हो जाता है। अगर बैटर ज्यादा गाढ़ा लगे तो इसमें 1-2 चम्मच पानी मिला सकते हैं।

अब एक नॉन-स्टिक तवा या पैन को गैस पर मीडियम आंच पर गर्म कर लें। गर्म होने के बाद उस पर थोड़ा सा तेल या बटर लगाएं। अब 1-2 चम्मच बैटर को तवे पर डालकर उसे अच्छे से फैला दें। बैटर थोड़ा मोटा रखें, ताकि यह पैनकेक जैसा बने।

अब इसे मीडियम आंच पर पकने दें। जब यह ऊपर से क्रिस्पी और सुनहरा हो जाए तब ऊपर थोड़ा सा तेल लगाकर पलट दें और दूसरी तरफ से भी क्रिस्पी होने तक सेंक लें।

आपका गरमागरम हाई प्रोटीन बेसन और ओट्स पैनकेक तैयार है। इसे आप हरी चटनी या भी दही के साथ परोस सकते हैं।

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