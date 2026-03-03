Chilla Recipe: सर्दियों में सुबह जल्दी उठने में हर किसी को दिक्कत होती है। ऐसे में सुबह जल्दी उठकर कुछ टेस्टी और हेल्दी बनाना हर घर में महिलाओं के लिए बड़ी टेंशन होती है। कई बार नाश्ता बनाने के लिए बहुत ज्यादा समय नहीं होता है ऐसे में आप सिर्फ 10 मिनट में टेस्टी और हेल्दी चीला बना सकते हैं। यहां हम आपके 5 ऐसी चीला की रेसिपीज लेकर आए हैं, जो सिर्फ 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाती हैं। नाश्ता दिन का सबसे जरूरी खाना होता है और इसे किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहिए। आप चीले को अपनी पसंद की चटनी के साथ खा सकते हैं। इन्हें टिफिन में भी पैक करके आसानी से लेकर जा सकते हैं।

सूजी चीला | Sooji Cheela

इन चीजों की पड़ेगी जरूरत

1 कप सूजी, 1 कप दही, 2 बड़े चम्मच मलाई, 1 प्याज, 1 शिमला मिर्च, 1 टमाटर, ½ छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, ½ छोटा चम्मच अजवायन और स्वादानुसार नमक।

ये रहा आसान तरीका

सूजी का चीला बनाने के लिए सबसे पहले एक कटोरे में सूजी, मलाई और दही डालें। इन सभी चीजों को अच्छी तरह फेंटें। इसके बाद इसमें बारीक कटी हुई सब्जियां जैसे प्याज, शिमला मिर्च और टमाटर डालें। अब स्वादानुसार नमक मिलाएं। फिर काली मिर्च पाउडर और अजवायन भी डाल दें। अब थोड़ा सा पानी डालें। इस बात का ख्याल रखें कि घोल गाढ़ा होना चाहिए। अब एक नॉन-स्टिक तवे पर थोड़ा सा तेल लगाकर चिकना कर लें। फिर उस पर थोड़ा सा घोल डालकर चीला बना लें। इसे दोनों तरफ से सुनहरा भूरा होने तक सेक लें। अपनी पसंद की चटनी के साथ परोसें।

बेसन चीला | Besan Cheela

इन चीजों की पड़ेगी जरूरत

1 कप बेसन, 1 प्याज, 1 चुटकी हल्दी, ½ छोटा चम्मच अजवाइन, 1 हरी मिर्च, 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट, 2 बड़े चम्मच धनिया पत्ती और स्वादानुसार नमक।

इस तरह बनाएं

बेसन चीला बनाने के लिए सबसे पहले आप किसी बर्तन मं बेसन डालें। फिर नमक मिलाएं। थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए घोल तैयार कर लें। अब प्याज को बारीक काटकर डाल दें। फिर हल्दी, अजवाइन, हरी मिर्च, अदरक-लहसुन का पेस्ट डालें। अंत में हरा धनिया डालकर घोल को अच्छी तरह मिक्स कर लें। जरूरत अनुसार पानी डालें। मिश्रण को अच्छी तरह फेंटकर उसे फूला हुआ बना लें। अब एक नॉन-स्टिक तवा गर्म करें। फिर उस पर तेल की कुछ बूंदें डालें। इसके बाद तवे पर थोड़ा सा घोल डालें। अब एक पतली परत बना लें। दोनों तरफ से पकाएं और पुदीने की चटनी के साथ परोसें।

ज्वार चीला | jowar Cheela

इन चीजों की पड़ेगी जरूरत

1 कप ज्वार का आटा, ½ कप दही, ½ प्याज, ½ टमाटर, ½ शिमला मिर्च, ½ छोटा चम्मच धनिया पाउडर, ½ छोटा चम्मच अमचूर, ¼ छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, 2 बड़े चम्मच धनिया पत्ता और स्वादानुसार नमक।

इस तरह करें तैयार

ज्वार का चीला बनाने के लिए सबसे पहले एक कटोरे में ज्वार का आटा लें। उसमें मसाले और नमक डालें। फिर दही डालकर सभी चीजों को मिक्स कर लें। फिर थोड़ा पानी डालें और गाढ़ा घोल बनाएं। अब प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च और हरा धनिया बारीक काट लें। सब्जियों को घोल में मिला दें। इसके बाद थोड़ा पानी डालकर गाढ़ापन ठीक करें। ये घोल मध्यम गाढ़ा होना चाहिए। इसके बाद एक नॉन-स्टिक तवा गर्म करें। फिर थोड़ा सा तेल लगाकर चिकना कर लें। तवे पर दो चम्मच घोल डालकर उसे गोलाकार आकार दें। इसके बाद दोनों तरफ से सुनहरा भूरा रंग आने तक पकाएं और परोसें।

चावल के आटे का चीला ​| Rice Flour Cheela

इन चीजों की पड़ेगी जरूरत

1 कप चावल का आटा, ½ प्याज, ½ टमाटर, ½ शिमला मिर्च, 1 हरी मिर्च, 1 बड़ा चम्मच धनिया पत्ता, 1 छोटा चम्मच भुना जीरा पाउडर और स्वादानुसार नमक।

इस तरीके से बनाएं चीला

चावल के आटे से चीला आप सुबह नाश्ते में तैयार कर सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक कटोरे में चावल का आटा लें। फिर 1 कप पानी डालकर अच्छी तरह मिलाएं। अब आपको इसमें बारीक कटा हुआ प्याज मिलाना है। फिर टमाटर, शिमला मिर्च, हरी मिर्च और हरा धनिया डालें।

इसके बाद स्वादानुसार जीरा पाउडर और नमक भी मिला लें। आवश्यक हो तो पानी और डालें और अच्छी तरह मिलाएं। एक नॉन-स्टिक तवा गरम करें और उस पर तेल लगाकर चिकना कर लें। तवे पर बैटर डालें और दोनों तरफ से सुनहरा होने तक सेक लें।

मूंग दाल चीला | ​Moong Dal Cheela

इन चीजों की पड़ेगी जरूरत

1 कप पीली मूंग दाल, 1 इंच अदरक, 1 हरी मिर्च, 2 लहसुन की कलियां, 1 प्याज, 1 चुटकी हल्दी, ¼ छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, ¼ छोटा चम्मच गरम मसाला और स्वादानुसार नमक।

ये है बनाने का तरीका

मूंग दाल से चीला बनाने के लिए आपको थोड़ी देर पहले तैयारी शुरू करनी होगी। इसके लिए दाल को धोकर 3-4 घंटे तक भिगोकर रख दें। आप दाल को रात भर भी भिगो सकते हैं। सुबह पानी निथार लें और दाल को ब्लेंडर में डालें। अदरक, लहसुन और हरी मिर्च भी डालें। ¼ कप पानी डालकर ब्लेंड करके चिकना पेस्ट बना लें। इसके बाद मिश्रण को एक कटोरे में निकाल लें। इसमें नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला और बारीक कटा प्याज डालें। फिर पानी डालकर गाढ़ापन समायोजित करें। थोड़ा अच्छी तरह से इसे फेंट लें। फिर एक नॉन-स्टिक तवे पर तेल लगाकर उस पर 2 करछुल घोल डालें। इसे गोलाकार गति में फैलाकर चीला बनाएं। दोनों तरफ से सुनहरा भूरा रंग आने तक पकाएं।