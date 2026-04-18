Bread Veg Cutlet Recipe: शनिवार-रविवार को लोग थोड़ा रेस्ट मूड में होते हैं, लेकिन उन्हें खाने के लिए कुछ टेस्टी चाहिए। ऐसे में मन करता है कि कुछ ऐसा बना लिया जाए जिसे बनाने में न तो ज्यादा मेहनत लगे और खाने में भी टेस्टी हो। वहीं जब फ्रिज खोले तो सिर्फ ब्रेड ही बचा हो। ऐसे में आप सोच में पड़ जाएंगे कि भला क्या बनाए जाए। ऐसे में आप ब्रेड के साथ सूजी-दही और कुछ चीजें मिलाकर टेस्टी वेज कटलेट बना सकते हैं। इसे बनाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन स्वाद ऐसा होगा कि इसे खाते ही आपके घर वाले खुश हो जाएंगे।

इन चीजों की पड़ेगी जरूरत

1 +1/2 कप ब्रेड चूरा

1 कटोरी सूजी

1 कटोरी दही

1/2 कटोरी पानी

8-10 लहसुन की कलियां

2 प्याज

1 इंच अदरक

2 टमाटर

3 हरी मिर्च

10-12 करी पत्ते

1 छोटी चम्मच जीरा

जरूरत अनुसार धनिया पत्ती

नमक स्वादानुसार

तेल रिफाइंड का जरूरत अनुसार

इस तरह बनाएं ब्रेड वेज कटलेट

इसे बनाने के लिए एक मिक्सी जार में ब्रेड को तोड़कर डाल दें। इन्हें पीस लें। फिर दही को दही को अच्छे से फेट लें। इसमें सूजी और नमक मिलाकर इसे रख दें। अब आपको सब्जियों को काटना है। साथ ही धनिया पत्ती और करी पत्ते को भी बारीक काट लें। इसमें इस्तेमाल होने वाले टमाटर के पल्प से बीज हटा दें। फिर उसे बारीक काट लें।

इसके बाद अदरक और लहसुन का पेस्ट बना लें। फिर आपको सूजी-दही वाले मिश्रण को अच्छे से फेटना है। इसके बाद इसमें पिसी हुई ब्रेड डाल दें। इसके बाद कटी हुईं सब्जियां भी मिला दें। साथ में जीरा, अदरक लहसुन का पेस्ट डालें। इसके बाद नमक को स्वादानुसार डालें। सभी चीजों को अच्छे से मिला लें।

अब हाथों से दबाते हुए टिकिया का आकार दें। इसे आप अपनी पसंद अनुसार शेप दे सकते हैं। शेप देने के लिए आप ब्रेड क्रंब्स का इस्तेमाल करें। उसमें इन बॉल्स को कोट कर लें। फिर कड़ाही में तेल गरम करें। इन्हें डालकर फ्राई कर लेंगे। तैयार कटलेट को सॉस-चटनी या चाय के साथ सर्व करें।