कई बार लोग सुबह के नाश्ते को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या बनाएं। खासकर बच्चों के लिए माता-पिता को नाश्ते का चुनाव करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि बच्चों को वही चीजें भाती हैं जो खाने में स्वादिष्ट और मजेदार होती हैं। इसलिए रोजाना का वही पुराना नाश्ता उन्हें बोर कर सकता है। ऐसे में ब्रेड उपमा एक बेहतरीन विकल्प साबित हो सकता है। इसे बनाने न सिर्फ समय कम लगता है बल्कि इसका स्वाद भी लाजवाब होता है। ब्रेड उपमा बनाने में ज्यादा समय के साथ मेहनत भी नहीं लगती है। इसे अपनी मन पसंद के मसालों और सब्जियों के साथ तैयार कर सकते हैं, जिससे यह टेस्टी और पौष्टिक बन जाता है। आइए जानते हैं इसे कम समय में कैसे बनाएं:

ब्रेड उपमा बनाने की समाग्री (Bread Upma recipe)

4-5 ब्रेड स्लाइस

1-2 छोटे चम्मच तेल

आधा चम्मच सरसों के दाने (राई)

7-8 करी बत्ते

1-2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च

1 बारीक कटा हुआ प्याज

1 बारीक कटा हुआ टमाटर

एक चुटकी हल्दी पाउडर या आवश्यकता अनुसार

नमक स्वादानुसार

1 छोटा चम्मच नींबू का रस

बारीक कटा हुआ हरा धनिया

थोड़ी मात्रा में भुनी हुई मूंगफली

ब्रेड उपमा बनाने की रेसिपी (Bread Upma recipe in Hindi)

1- सबसे पहले ब्रेड स्लाइस को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें। अगर आप चाहें तो इन्हें हल्का टोस्ट भी कर सकते हैं, इससे उपमा का स्वाद और भी बढ़ियां हो जाता है।

2- अब एक पैन में तेल डाल कर गरम कर लें। तेल गरम हो जाने पर उसमें राई डालें। जब राई चटकने लगे तब कढ़ी पत्ता और हरी मिर्च डाल दें।

3- इसके बाद पैन में प्याज डालकर सुनहरा होने तक भून लें। भुने प्याज में टमाटर डालें और 1-2 मिनट तक पकाएं। इसके बाद इसमें हल्दी पाउडर और नमक डालकर अच्छी तरह से मिला दें।

4- अब कटे हुए ब्रेड के टुकड़े पैन में डाल दें। इसे अच्छे से मिलाएं ताकि मसाले और तेल ब्रेड के हर टुकड़े में अच्छे से चिपक जाएं। पकने के बाद उपमा में नींबू का रस डाल दें।

5- अब इसमें हरा धनिया और भूनी हुई मूंगफली डालकर सजा दें। आपका गरमागरम ब्रेड उपमा तैयार है। इसे चाय या फिर दूध के साथ बच्चों को परोस सकते हैं।

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